Егор Яковлев: «Разин поменял в «Металлурге» все. Каждый тренер – новая система, требования. Отличий много»
Егор Яковлев рассказал, что поменял Андрей Разин после прихода в «Металлург».
«Разин поменял в «Металлурге» все. Каждый тренер – новая система, новые требования. Отличий много.
У руководства есть приоритет, что в клубе должны работать те люди, которые играли здесь и выигрывали трофеи, были частью истории. Поэтому, в том числе, сейчас в «Металлурге» работает Сергей Валерьевич [Мозякин]. Клуб хочет сохранять традиции.
По себе знаю – когда играешь в родном клубе, при своих друзьях, болельщиках, это дополнительная мотивация. Не могу сказать, что больше выкладываешься при этом, чем в других клубах, но это точно дополнительно мотивирует.
Считаю, что работа в «Металлурге» людей, которые ранее внесли свой вклад в развитие клуба, – правильный вектор», – сказал защитник «Металлурга» Егор Яковлев