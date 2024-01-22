Егор Яковлев: «Разин поменял в «Металлурге» все. Каждый тренер – новая система, требования. Отличий много»

Теги Металлург Мг Сергей Мозякин КХЛ Андрей Разин Егор Яковлев Чемпионат.com Хоккей

Егор Яковлев рассказал, что поменял Андрей Разин после прихода в «Металлург».

«Разин поменял в «Металлурге» все. Каждый тренер – новая система, новые требования. Отличий много.

У руководства есть приоритет, что в клубе должны работать те люди, которые играли здесь и выигрывали трофеи, были частью истории. Поэтому, в том числе, сейчас в «Металлурге» работает Сергей Валерьевич [Мозякин]. Клуб хочет сохранять традиции.

По себе знаю – когда играешь в родном клубе, при своих друзьях, болельщиках, это дополнительная мотивация. Не могу сказать, что больше выкладываешься при этом, чем в других клубах, но это точно дополнительно мотивирует.

Считаю, что работа в «Металлурге» людей, которые ранее внесли свой вклад в развитие клуба, – правильный вектор», – сказал защитник «Металлурга» Егор Яковлев

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2 комментария
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Соглашусь с Яковлевым. Поэтому нужно ещё забрать Корешкова помощником Разину
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Ответ Болельщик МГ
Соглашусь с Яковлевым. Поэтому нужно ещё забрать Корешкова помощником Разину
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