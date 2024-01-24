Тамбиев о 2:1 с «Металлургом»: «Знаковая победа для «Адмирала». Сегодня немного поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о победе над «Металлургом».

Клуб из Владивостока выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

«Команда очень хорошо выполнила игровое задание. Дисциплина была на высоком уровне. Мы знали, что у « » сильное большинство и сильные исполнители. Во многих моментах мы справились. Были моменты, когда «Металлург» очень мощно выглядел в атаке, но мы это знали. Когда играли неправильно, соперник пользовался этими действиями.

Хочу отметить старание, самоотдачу и волю к победе ребят. Мы обыграли лидера чемпионата. Очень хорошая знаковая победа для « ». Сегодня немного поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу. Последние матчей десять мы мало кому уступаем физически. Многие команды перебрасываем на выезде, создаем больше голевых моментов. Немного подводит реализация и игра в неравных составах.

С учетом нашей логистики команда после Нового года лучше выглядит физически, чем до Нового года. Сейчас мне нравится команда – по движению, борьбе, твердости стыков. Но это хоккей: бывает, команда играет хорошо, а счет не в нашу пользу. Класс команды определяется, когда при не очень хорошей игре она набирает очки. Нам немного не хватает класса и опыта. А физическим состоянием ребят я доволен.

Для меня существуют две мотивации: спортивная и материальная. Вчера мы много разговаривали с игроками. Они прислушиваются, стараются. Когда игра начинается, это стихия. Плюс соперники сильные. Мы все время мотивируем игроков, придумываем с тренерами что-то новое в плане психологии. В прошлом году я многие эти вещи не делал.

Мы меняем подготовку к матчам, чтобы ребята верили в себя. Для меня это тоже большой опыт, как для тренера, – сказал .