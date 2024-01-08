Третьяк о работе Ротенберга на КПК: «Оцениваю положительно – играли против Беларуси с боевым составом, неплохим Казахстаном. Идет становление молодого тренера»

Владислав Третьяк положительно оценил работу Романа Ротенберга.

Команда «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга одержала победы во всех матчах на Кубке Первого канала – против Казахстана (5:2), Беларуси (5:3) и «Звезд и ВХЛ» (5:2).

«Победа – всегда есть победа. Против нас играла хорошая команда Белоруссии с боевым составом, у Казахстана тоже была неплохая сборная.

Меня радует, что мы добились победы, но важнее то, что удалось посмотреть наших молодых хоккеистов вместе с опытными игроками, которые должны передавать этот самый опыт.

Важно, что мы оставили Кубок Первого канала. Надеюсь, он пройдет и в 2024 году.

Что касается работы Романа Ротенберга и его штаба, то оцениваю ее положительно. Это касается и Кубка Первого канала, и матчей в Туле, в Красноярске, в Астане.

Пока у нас идет становление молодого тренера», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.