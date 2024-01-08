Третьяк о работе Ротенберга на КПК: «Оцениваю положительно – играли против Беларуси с боевым составом, неплохим Казахстаном. Идет становление молодого тренера»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг Р-Спорт сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк положительно оценил работу Романа Ротенберга.

Команда «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга одержала победы во всех матчах на Кубке Первого канала – против Казахстана (5:2), Беларуси (5:3) и «Звезд и ВХЛ» (5:2).

«Победа – всегда есть победа. Против нас играла хорошая команда Белоруссии с боевым составом, у Казахстана тоже была неплохая сборная.

Меня радует, что мы добились победы, но важнее то, что удалось посмотреть наших молодых хоккеистов вместе с опытными игроками, которые должны передавать этот самый опыт.

Важно, что мы оставили Кубок Первого канала. Надеюсь, он пройдет и в 2024 году.

Что касается работы Романа Ротенберга и его штаба, то оцениваю ее положительно. Это касается и Кубка Первого канала, и матчей в Туле, в Красноярске, в Астане.

Пока у нас идет становление молодого тренера», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

22 комментария
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Нет предела человеческой мерзости (с)
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Сохранить в 71 такую гибкость спины - достижение само по себе.
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вот мы и определились с развитием хоккея на 10-15 лет. молодой и перспективный заведёт в бессмысленную и беспроглядную
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Эх Славик, Славик...
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Владислав Александрович а вы подмылись?
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Владик, остановись 🤦‍♂️
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Убогий
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в России всегда трепетно относились к становлению молодых тренеров. им всегда давали возможность руководить ведущими командами страны и сборной. так держать
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Ответ realmccoy68
Удивительно, почему наш великий вратарь не добавил: " и очень перспективного тренера...?"
Так они с одной чашки кормятся уйдёт Третьяк на его место придёт Ротенберг.
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Конечно. Вы будете облизывать эту "победу" от и до, ведь отчитываться чем-то надо, хоть чем-то оправдать ваше существование как хоккейных функционеров.
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холуй
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Передавать опыт, чтобы и дальше обыгрывать Белоруссию и Казахстан. Достойное занятие.
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Есть Республика Беларусь, но нет Белоруссии. Позор руководителю такого ранга неправильно "по-старинке" называть соседнюю страну. Тем более, что везде рассказывают, что это страна-союзник
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мерзость
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Удивительно, почему наш великий вратарь не добавил: " и очень перспективного тренера...?"
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И запомни Роман, ты теперь главный тренер, а кругом одни враги!
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Не имею ничего против молодых тренеров, но почему его «становление» проходит у руля главных команд страны и на голубом глазу у поклонников хоккея?😢 чем-то напоминает ситуацию с «подружкой» Ромы Алиной З.
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подлизнул так подлизнул! противно!
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как же это низко , народ то и в правду всё видит , только я про тот народ , который не верит в то , что показывают по 1му каналу ! чтоб вы сгинули все , фальшивки
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Ответ Coongur
Ну тут вопрос спорный: мы же не называем Германию Дойчланд
Можно просто сказать - Беларусь. Без республики и будет правильно
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Ответ вован63
Владислав Александрович а вы подмылись?
только pот прополоскал
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