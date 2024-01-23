Полиция начала проверку из-за силового приема в матче детской лиги. 14-летний хоккеист получил множественные переломы ноги
Полиция начала проверку из-за силового приема в матче детской хоккейной лиги.
Внимание правоохранительных органов привлек эпизод матча, который прошел в Богородском районе Москвы в декабре. Тогда игрок команды «Планета» столкнулся с соперником из «Метеора» и толкнул его на борт.
Родители отвезли пострадавшего игрока в больницу, медики выявили у него множественные переломы ноги. 14-летний подросток перенес операцию.
Согласно показаниям тренеров, игрок, нарушивший правила, во время игры получил штраф. По информации телеграм-канала «Мутко против», полиция Москвы начала свою проверку этого эпизода. Сейчас полицейские выясняют степень травмы, а также опрашивают тренеров и официальных лиц матча.
Даже без видео понятно, два варианта развития.
Первый - несчастный случай, действительно он, тогда и мусолить нечего, парню здоровья.
Второй - травма нанесена умышленно, выяснится, что мелкий моложе 14, ему вообще нихрена не грозит, закроют тренера.
медики сообщили в МВД из-за сиепени травмы, в мвд обязаны регистрировать. опросят участников, материал спишут