Полиция начала проверку из-за силового приема в матче детской лиги. 14-летний хоккеист получил множественные переломы ноги

Теги происшествия КХЛ детский хоккей Хоккей

Полиция начала проверку из-за силового приема в матче детской хоккейной лиги.

Внимание правоохранительных органов привлек эпизод матча, который прошел в Богородском районе Москвы в декабре. Тогда игрок команды «Планета» столкнулся с соперником из «Метеора» и толкнул его на борт. 

Родители отвезли пострадавшего игрока в больницу, медики выявили у него множественные переломы ноги. 14-летний подросток перенес операцию. 

Согласно показаниям тренеров, игрок, нарушивший правила, во время игры получил штраф. По информации телеграм-канала «Мутко против», полиция Москвы начала свою проверку этого эпизода. Сейчас полицейские выясняют степень травмы, а также опрашивают тренеров и официальных лиц матча.

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3 комментария
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Видео где?
Даже без видео понятно, два варианта развития.
Первый - несчастный случай, действительно он, тогда и мусолить нечего, парню здоровья.
Второй - травма нанесена умышленно, выяснится, что мелкий моложе 14, ему вообще нихрена не грозит, закроют тренера.
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Ответ Самый адовый Крикун
Видео где? Даже без видео понятно, два варианта развития. Первый - несчастный случай, действительно он, тогда и мусолить нечего, парню здоровья. Второй - травма нанесена умышленно, выяснится, что мелкий моложе 14, ему вообще нихрена не грозит, закроют тренера.
успокойтесь.
медики сообщили в МВД из-за сиепени травмы, в мвд обязаны регистрировать. опросят участников, материал спишут
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может тогда начать и бокс проверять за синяки?
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