Полиция начала проверку из-за силового приема в матче детской лиги. 14-летний хоккеист получил множественные переломы ноги

Полиция начала проверку из-за силового приема в матче детской хоккейной лиги.

Внимание правоохранительных органов привлек эпизод матча, который прошел в Богородском районе Москвы в декабре. Тогда игрок команды «Планета» столкнулся с соперником из «Метеора» и толкнул его на борт.

Родители отвезли пострадавшего игрока в больницу, медики выявили у него множественные переломы ноги. 14-летний подросток перенес операцию.

Согласно показаниям тренеров, игрок, нарушивший правила, во время игры получил штраф. По информации телеграм-канала «Мутко против», полиция Москвы начала свою проверку этого эпизода. Сейчас полицейские выясняют степень травмы, а также опрашивают тренеров и официальных лиц матча.