В Нижневартовске по обвинению в педофилии задержали тренера. Он писал 14-летней воспитаннице «Всю хочу. Ты про место выше ножек?» и «Кайф быть твоим подкаблучником»

Теги происшествия КХЛ детский хоккей Хоккей

В Нижневартовске задержали хоккейного тренера по обвинению в педофилии.

В Нижневартовске задержали 24-летнего тренера по хоккею и игрока сборной Нижневартовска. Он предлагал 14-летней воспитаннице секс в переписке.

По данным следствия, пострадавшая не одна. Мужчину обвиняют в совершении развратных действий в отношении двух и более девушек.

В сеть была выложена переписка тренера и воспитанницы. В ней мужчина высказывался о своих чувствах к несовершеннолетней, приглашал ее в свою квартиру и в кафе.

«Всю хочу, где скажешь, там и буду. Ты про место выше ножек имеешь в виду? Тебе такое делали? <…> Довольна своим любимым? Буду снова любоваться тобой на катке. Моя маленькая командирша. Кайф быть твоим подкаблучником. Надеюсь, это поможет тебе не чувствовать разницу в возрасте», – написано на скриншотах от лица тренера.

Администрация Нижневартовска заявила об увольнении тренера по собственному желанию.

Было возбуждено уголовное дело по ч. ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении двух и более лиц).

«Житель Нижневартовска задержан по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. По данным следствия, подозреваемый на протяжении 2023 года отправлял через социальную сеть сообщения интимного содержания несовершеннолетним», — сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета.

8 комментариев
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Моя маленькая командирша. Кайф быть твоим подкаблучником.

Как будто переписка Плющенко и Рудковской
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+26
Ответ Алекс Рава
Комментарий скрыт
А причём тут ценности, если у человека явно психическое расстройство. Разве кто-то говорит, что это нормальное поведение?
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+10
Спортс не был бы спортсом без цитирования с деталями переписки неадекватного животного.

Да, приношу свои извинения животным за неуместное сравнение :)
+8
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+5
Ну не знаю, может там в Нижневартовске молодому пацану совсем заняться нечем, но писать 14 летней, зная, что могут посадить, зашквар
+4
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+4
Ответ Ебздрогыч
Моя маленькая командирша. Кайф быть твоим подкаблучником. Как будто переписка Плющенко и Рудковской
ахаха точно 😂😂
+3
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+2
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