В Нижневартовске по обвинению в педофилии задержали тренера. Он писал 14-летней воспитаннице «Всю хочу. Ты про место выше ножек?» и «Кайф быть твоим подкаблучником»

В Нижневартовске задержали хоккейного тренера по обвинению в педофилии.

В Нижневартовске задержали 24-летнего тренера по хоккею и игрока сборной Нижневартовска. Он предлагал 14-летней воспитаннице секс в переписке.

По данным следствия, пострадавшая не одна. Мужчину обвиняют в совершении развратных действий в отношении двух и более девушек.

В сеть была выложена переписка тренера и воспитанницы. В ней мужчина высказывался о своих чувствах к несовершеннолетней, приглашал ее в свою квартиру и в кафе.

«Всю хочу, где скажешь, там и буду. Ты про место выше ножек имеешь в виду? Тебе такое делали? <…> Довольна своим любимым? Буду снова любоваться тобой на катке. Моя маленькая командирша. Кайф быть твоим подкаблучником. Надеюсь, это поможет тебе не чувствовать разницу в возрасте», – написано на скриншотах от лица тренера.

Администрация Нижневартовска заявила об увольнении тренера по собственному желанию.

Было возбуждено уголовное дело по ч. ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении двух и более лиц).

«Житель Нижневартовска задержан по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. По данным следствия, подозреваемый на протяжении 2023 года отправлял через социальную сеть сообщения интимного содержания несовершеннолетним», — сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета.