Перри о переходе в «Эдмонтон»: «За последние 2 месяца у меня была возможность подумать, получить помощь. Я должен стараться стать лучше каждый день. Очень рад быть здесь»

Теги Чикаго Эдмонтон Кори Перри НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Дарнелл Нерс алкоголь и спорт Хоккей

Кори Перри сообщил, что изменился с тех пор, как «Чикаго» расторг с ним контракт.

22 января обладатель Кубка Стэнли-2007 подписал соглашение с «Эдмонтоном» до конца сезона.

Ранее «Чикаго» расторг контракт с Кори Перри после драфта отказов. Хоккеист дал понять, что увольнение из «Блэкхокс» связано с алкоголем.

«За последние два месяца у меня действительно была возможность подумать, получить помощь, взять на себя полную ответственность за то, что произошло в «Чикаго», и попытаться стать лучше. Это то, над чем я работал.

Я работал с людьми в области психического здоровья и в других областях. Потребовалось много времени, чтобы вернуться сюда, снова выйти на лед с игроками НХЛ, и я должен поблагодарить свою семью, друзей, моих консультантов за поддержку, и просто стараться становиться лучше каждый день.

Что касается хоккея, я очень рад быть здесь. Здесь страстные болельщики, это захватывающий город, захватывающее время для организации «Ойлерс». В раздевалке есть несколько потрясающих игроков: Коннор [Макдэвид], Леон [Драйзайтль], Дарнелл [Нерс], и этот список можно продолжать», – сказал нападающий «Эдмонтона» Перри.

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8 комментариев
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Я правильно понимаю - Эдмонтон теперь сыграет в финале?
;)

А так, рад за старину - вызывает чувак симпатию своим безудержным желанием играть.
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Ответ Барин
Эх...Кори, Кори.
Перешёл на сторону светлых сил. Наверное, замалчивает грехи за игру в Тампе :)
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Почему на один год, НХЛ пишет что до конца сезона..?
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Ждем противостояния Ничушкина-Перри в плей-офф - кто кого перебухнет.
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Ответ Cube Litening C:68X
Почему на один год, НХЛ пишет что до конца сезона..?
Там же пишут про однолетний контракт до конца сезона 23/24.
я в английском тот ещё мутко, поэтому вот фрагмент из статьи о том, что на решение Кори играть за Эдмонтон повлияли его малолетний сынуля:

"... agree to a one-year contract with the Oilers for the remainder of the 2023-24 NHL season..."
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