Перри о переходе в «Эдмонтон»: «За последние 2 месяца у меня была возможность подумать, получить помощь. Я должен стараться стать лучше каждый день. Очень рад быть здесь»

Кори Перри сообщил, что изменился с тех пор, как «Чикаго» расторг с ним контракт.

22 января обладатель Кубка Стэнли-2007 подписал соглашение с « » до конца сезона.

Ранее «Чикаго» расторг контракт с после драфта отказов. Хоккеист дал понять, что увольнение из «Блэкхокс» связано с алкоголем.

«За последние два месяца у меня действительно была возможность подумать, получить помощь, взять на себя полную ответственность за то, что произошло в « », и попытаться стать лучше. Это то, над чем я работал.

Я работал с людьми в области психического здоровья и в других областях. Потребовалось много времени, чтобы вернуться сюда, снова выйти на лед с игроками , и я должен поблагодарить свою семью, друзей, моих консультантов за поддержку, и просто стараться становиться лучше каждый день.

Что касается хоккея, я очень рад быть здесь. Здесь страстные болельщики, это захватывающий город, захватывающее время для организации «Ойлерс». В раздевалке есть несколько потрясающих игроков: [Макдэвид], Леон [Драйзайтль], Дарнелл [Нерс], и этот список можно продолжать», – сказал нападающий «Эдмонтона» Перри.