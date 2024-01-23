Перри о переходе в «Эдмонтон»: «За последние 2 месяца у меня была возможность подумать, получить помощь. Я должен стараться стать лучше каждый день. Очень рад быть здесь»
Кори Перри сообщил, что изменился с тех пор, как «Чикаго» расторг с ним контракт.
22 января обладатель Кубка Стэнли-2007 подписал соглашение с «Эдмонтоном» до конца сезона.
Ранее «Чикаго» расторг контракт с Кори Перри после драфта отказов. Хоккеист дал понять, что увольнение из «Блэкхокс» связано с алкоголем.
«За последние два месяца у меня действительно была возможность подумать, получить помощь, взять на себя полную ответственность за то, что произошло в «Чикаго», и попытаться стать лучше. Это то, над чем я работал.
Я работал с людьми в области психического здоровья и в других областях. Потребовалось много времени, чтобы вернуться сюда, снова выйти на лед с игроками НХЛ, и я должен поблагодарить свою семью, друзей, моих консультантов за поддержку, и просто стараться становиться лучше каждый день.
Что касается хоккея, я очень рад быть здесь. Здесь страстные болельщики, это захватывающий город, захватывающее время для организации «Ойлерс». В раздевалке есть несколько потрясающих игроков: Коннор [Макдэвид], Леон [Драйзайтль], Дарнелл [Нерс], и этот список можно продолжать», – сказал нападающий «Эдмонтона» Перри.
;)
А так, рад за старину - вызывает чувак симпатию своим безудержным желанием играть.
я в английском тот ещё мутко, поэтому вот фрагмент из статьи о том, что на решение Кори играть за Эдмонтон повлияли его малолетний сынуля:
"... agree to a one-year contract with the Oilers for the remainder of the 2023-24 NHL season..."