Коннор Макдэвид: «Перри – парень с огромным опытом, он побеждал. Большинству ребят в НХЛ не нравится играть против него. Я рад, что он на нашей стороне»

Теги Эдмонтон Кори Перри НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид высказался о переходе Кори Перри в «Эдмонтон».

Обладатель Кубка Стэнли-2007 подписал контракт сроком на один год.

«Очевидно, что это парень с огромным опытом, он побеждал, он был там год за годом. Он привносит много лидерских качеств, опыта и множество тех нематериальных качеств, которым нельзя просто научить. Очевидно, это отличное пополнение для нас.

Я думаю, большинству ребят в лиге не нравится играть против Кори Перри.

Я думаю, что он немного добрее к своим товарищам по команде, чем бывает к тем, кто играет против него. Но я, конечно, рад, что он на нашей стороне», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

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7 комментариев
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Под каким номером будет шпилить, что то я не смог разглядеть на фото..?
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МакДи то уж точно помнит как может играть в плей-офф Перри.

6 лет прошло , легендарный камбек:

https://m.youtube.com/watch?v=XTbWk-fxMIs
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Мама красивая у Коннора?
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Интересно, сколько команд предлагала Перри контракт и почему он Эдмонтон выбрал?
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Ответ Cube Litening C:68X
Под каким номером будет шпилить, что то я не смог разглядеть на фото..?
90 вроде
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