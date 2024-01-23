Коннор Макдэвид: «Перри – парень с огромным опытом, он побеждал. Большинству ребят в НХЛ не нравится играть против него. Я рад, что он на нашей стороне»

Коннор Макдэвид высказался о переходе Кори Перри в «Эдмонтон».

Обладатель Кубка Стэнли-2007 подписал контракт сроком на один год.

«Очевидно, что это парень с огромным опытом, он побеждал, он был там год за годом. Он привносит много лидерских качеств, опыта и множество тех нематериальных качеств, которым нельзя просто научить. Очевидно, это отличное пополнение для нас.

Я думаю, большинству ребят в лиге не нравится играть против .

Я думаю, что он немного добрее к своим товарищам по команде, чем бывает к тем, кто играет против него. Но я, конечно, рад, что он на нашей стороне», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.