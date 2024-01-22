Перри получит 225 тысяч долларов бонусом за 10 сыгранных матчей за «Эдмонтон»

Появилась информация о бонусной части контракта Кори Перри в «Эдмонтоне».

38-летний нападающий подписал соглашение с канадским клубом на 775 тысяч долларов плюс бонусы.

225 тысяч долларов хоккеист получит при проведении 10 матчей в составе «Ойлерс».

50 тысяч долларов игроку положено, если «Эдмонтон» победит в серии второго раунда плей-офф и сам Перри сыграет 50% игр в этой серии, или 50% игр в общей сложности в первом и втором раундах.

50 тысяч хоккеисту заплатят, если « » победит в серии третьего раунда плей-офф и сам Перри сыграет 50% игр в этой серии, или 50% игр в общей сложности в первом, втором и третьем раундах.