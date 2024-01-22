Капризов делит 2-е место в истории «Миннесоты» по числу игр с 3+ шайбами в регулярках (3). Рекорд у Габорика – 9

Теги рейтинги Миннесота Зак Паризе Мариан Габорик НХЛ Кирилл Капризов Мэттью Болди Хоккей

Кирилл Капризов делит 2-е место в истории «Миннесоты» по числу игр с 3+ шайбами.

Форвард «Уайлд» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:2). 

По числу игр с 3+ шайбами в регулярках (3) Капризов делит 2-е место в истории клуба с Заком Паризе и Мэттью Болди. Рекордом владеет Мариан Габорик (9, в том числе один пента-трик). 

Отметим, что на счету Кирилла также есть один хет-трик в плей-офф. Он единственный игрок в истории клуба с 3+ шайбами за матч в розыгрышах Кубка Стэнли. 

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1 комментарий
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Болди позже Капризова в НХЛ пришёл, а получается даже опережал Кирилла по хет-трикам.
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