Капризов делит 2-е место в истории «Миннесоты» по числу игр с 3+ шайбами в регулярках (3). Рекорд у Габорика – 9

Кирилл Капризов делит 2-е место в истории «Миннесоты» по числу игр с 3+ шайбами.

Форвард «Уайлд» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (5:2).

По числу игр с 3+ шайбами в регулярках (3) делит 2-е место в истории клуба с и . Рекордом владеет (9, в том числе один пента-трик).

Отметим, что на счету Кирилла также есть один хет-трик в плей-офф. Он единственный игрок в истории клуба с 3+ шайбами за матч в розыгрышах Кубка Стэнли.