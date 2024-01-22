Капризов с хет-триком в ворота «Каролины» стал 1-й звездой дня в НХЛ

Теги рейтинги Айлендерс Детройт Миннесота НХЛ Бо Хорват Кирилл Капризов Алекс Лайон Хоккей

Кирилл Капризов с хет-триком в ворота «Каролины» стал 1-й звездой дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня. 

Третья звезда – вратарь «Детройта» Алекс Лайон, отразивший 27 из 28 бросков в матче с «Тампой» (2:1). 

Вторая звезда – форвард «Айлендерс» Бо Хорват с голом в овертайме матча с «Далласом» (3:2 ОТ). Он принес команде победу в 1-м матче под руководством Патрика Руа. 

Первая звезда – форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов с 3 шайбами в ворота «Каролины». Хет-трик стал для него 3-м за карьеру в рамках регулярок. 

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кэпризофф красавец!
Жаль только играет в мертвой команде…
+3
-3
0
Машина👏👏👏
+2
-2
0
Молодчик Кирилл -удачно "по стрелял" клюшкой по чужим воротам !
+1
-1
0
Бедный Гашек , у него сегодня стресс !
+2
-2
0
Ответ vzi
Кэпризофф красавец! Жаль только играет в мертвой команде…
У Соты "мертвого" кэпхита за выкуп Сутера и Паризе почти 15 лямов в этом и следующем году, поэтому и мертвая команда)
+3
-3
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий