Кирилл Капризов с хет-триком в ворота «Каролины» стал 1-й звездой дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня.

Третья звезда – вратарь « » Алекс Лайон, отразивший 27 из 28 бросков в матче с «Тампой» (2:1).

Вторая звезда – форвард « » с голом в овертайме матча с «Далласом» (3:2 ОТ). Он принес команде победу в 1-м матче под руководством Патрика Руа.

Первая звезда – форвард «Миннесоты» с 3 шайбами в ворота «Каролины». Хет-трик стал для него 3-м за карьеру в рамках регулярок.