Капризов с хет-триком в ворота «Каролины» стал 1-й звездой дня в НХЛ
Кирилл Капризов с хет-триком в ворота «Каролины» стал 1-й звездой дня в НХЛ.
Лига подвела итоги игрового дня.
Третья звезда – вратарь «Детройта» Алекс Лайон, отразивший 27 из 28 бросков в матче с «Тампой» (2:1).
Вторая звезда – форвард «Айлендерс» Бо Хорват с голом в овертайме матча с «Далласом» (3:2 ОТ). Он принес команде победу в 1-м матче под руководством Патрика Руа.
Первая звезда – форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов с 3 шайбами в ворота «Каролины». Хет-трик стал для него 3-м за карьеру в рамках регулярок.
Жаль только играет в мертвой команде…