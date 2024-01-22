Капризов разделил 4-е место по голам в истории «Миннесоты» с Цукером

Теги рейтинги Миннесота Зак Паризе Микко Койву Мариан Габорик НХЛ Джейсон Цукер Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов вышел на четвертое место по голам в истории «Миннесоты».

Форвард «Уайлд» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:2). 

Теперь на счету Кирилла Капризова 276 (132+144) очков в 242 играх в регулярных чемпионатах.

Он повторил достижение Джейсона Цукера (132 шайбы), разделив с ним четвертое место по голам в истории «Миннесоты».

Третье место занимает Зак Паризе (199), второе – Микко Койву (205). Рекордсмен – Мариан Габорик (219).

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9 комментариев
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Ответ Андрей Герасимов
Неплохо было бы указать количество матчей к подобной новости.
Габорик 219 (502игр)
Койву 205 (1028)
Паризе 199(558)
Капризов 132(242)
Цукер 132(456)
+22
0
+22
Неплохо было бы указать количество матчей к подобной новости.
+12
0
+12
Ну тут если все как сейчас есть и дальше пойдет то и габорика обойти вопрос 2 сезонов
+5
0
+5
Ответ Ilya Kalechyts
Ну тут если все как сейчас есть и дальше пойдет то и габорика обойти вопрос 2 сезонов
наверно Габорик так же думал и ушел за кубком)
+2
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+2
Ответ Dimash Balatayev
Габорик 219 (502игр) Койву 205 (1028) Паризе 199(558) Капризов 132(242) Цукер 132(456)
Габорик и Капризов идут , как бы особняком в этом списке.
+2
0
+2
Ответ kvint(ksk)
Через два сезона станет лучшим бомбардиром в истории . Жаль что команда сейчас в перестройке. Вместе с тем, интересно будет взглянуть в будущем на их связку с Юровым
Миннесота в перестройке? Серьезно? Лидеров распродают, танкуют?
+1
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+1
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