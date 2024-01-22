Капризов разделил 4-е место по голам в истории «Миннесоты» с Цукером

Кирилл Капризов вышел на четвертое место по голам в истории «Миннесоты».

Форвард «Уайлд» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (5:2).

Теперь на счету 276 (132+144) очков в 242 играх в регулярных чемпионатах.

Он повторил достижение (132 шайбы), разделив с ним четвертое место по голам в истории «Миннесоты».

Третье место занимает (199), второе – Микко Койву (205). Рекордсмен – (219).