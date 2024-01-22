Капризов разделил 4-е место по голам в истории «Миннесоты» с Цукером
Кирилл Капризов вышел на четвертое место по голам в истории «Миннесоты».
Форвард «Уайлд» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:2).
Теперь на счету Кирилла Капризова 276 (132+144) очков в 242 играх в регулярных чемпионатах.
Он повторил достижение Джейсона Цукера (132 шайбы), разделив с ним четвертое место по голам в истории «Миннесоты».
Третье место занимает Зак Паризе (199), второе – Микко Койву (205). Рекордсмен – Мариан Габорик (219).
Койву 205 (1028)
Паризе 199(558)
Капризов 132(242)
Цукер 132(456)