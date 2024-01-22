Агент Зернова о контракте с «Металлургом»: «Был интерес со стороны других клубов, некоторые в плане финансов предлагали больше. Денис решил, что ему будет комфортнее остаться»

Теги Металлург Мг Сергей Гомоляко КХЛ Александр Черных Денис Зернов Чемпионат.com деньги Хоккей

Агент Дениса Зернова высказался о новом контракте форварда с «Металлургом».

Клуб продлил соглашение с нападающим на 3 года.

«Денис Зернов после этого сезона выходил на рынок неограниченно свободных агентов. Был интерес со стороны других клубов, и интерес очень серьезный. В некоторых командах в плане финансов предлагали больше. Со стороны «Металлурга» тоже проявлялся большой интерес.

Мы несколько раз встречались, Денис общался с Сергеем Юрьевичем [Гомоляко], после чего игрок принял решение, что ему будет комфортнее остаться в Магнитогорске. Детали контракта мы обсудили с руководством и ударили по рукам», – сказал агент Александр Черных.

Зарплата Зернова по новому контракту с «Металлургом» – 75 млн рублей в год («СЭ»)

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3 комментария
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загнул конечно....давали больше....Не Верю....
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Почему со мной не посоветовались? И Михайлис и Зернов это не лидеры, а середняки и их цена 50лямов максимум и то, если себя проявят в плей офф.)
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Агент извини -не верю ,что кто то какой то клуб за этого середняка игрока предлагал больше , чем насыпал ему в карманы Металлург !
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