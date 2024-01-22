Агент Зернова о контракте с «Металлургом»: «Был интерес со стороны других клубов, некоторые в плане финансов предлагали больше. Денис решил, что ему будет комфортнее остаться»
Агент Дениса Зернова высказался о новом контракте форварда с «Металлургом».
Клуб продлил соглашение с нападающим на 3 года.
«Денис Зернов после этого сезона выходил на рынок неограниченно свободных агентов. Был интерес со стороны других клубов, и интерес очень серьезный. В некоторых командах в плане финансов предлагали больше. Со стороны «Металлурга» тоже проявлялся большой интерес.
Мы несколько раз встречались, Денис общался с Сергеем Юрьевичем [Гомоляко], после чего игрок принял решение, что ему будет комфортнее остаться в Магнитогорске. Детали контракта мы обсудили с руководством и ударили по рукам», – сказал агент Александр Черных.
Зарплата Зернова по новому контракту с «Металлургом» – 75 млн рублей в год («СЭ»)