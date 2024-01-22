Директор «Металлурга» о новом контракте Зернова: «Хорошие центры – дефицит в нашем хоккее. Мы довольны парнем, его игрой, человеческими качествами»

Сергей Гомоляко высказался о новом контракте форварда Дениса Зернова.

«Металлург» продлил соглашение с нападающим на 3 года.

«Что касается нового трехлетнего контракта Дениса Зернова, то мы парнем довольны, его игрой, отношением к делу, человеческими качествами. Претензий к Денису нет, рады, что он согласился подписать контракт на три года.

Хорошие центральные нападающие – это дефицит в нашем хоккее, Денис может и в центре сыграть, и справа, но больше как центральный. На рынке таких хоккеистов мало», – сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.

Зарплата Зернова по новому контракту с «Металлургом» – 75 млн рублей в год («СЭ»)