Директор «Металлурга» о новом контракте Зернова: «Хорошие центры – дефицит в нашем хоккее. Мы довольны парнем, его игрой, человеческими качествами»

Теги Металлург Мг Сергей Гомоляко КХЛ Денис Зернов Чемпионат.com Хоккей

Сергей Гомоляко высказался о новом контракте форварда Дениса Зернова.

«Металлург» продлил соглашение с нападающим на 3 года.

«Что касается нового трехлетнего контракта Дениса Зернова, то мы парнем довольны, его игрой, отношением к делу, человеческими качествами. Претензий к Денису нет, рады, что он согласился подписать контракт на три года.

Хорошие центральные нападающие – это дефицит в нашем хоккее, Денис может и в центре сыграть, и справа, но больше как центральный. На рынке таких хоккеистов мало», – сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.

Зарплата Зернова по новому контракту с «Металлургом» – 75 млн рублей в год («СЭ»)

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1 комментарий
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СтОящий парень.
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