Зарплата Зернова по новому контракту с «Металлургом» – 75 млн рублей в год («СЭ»)

Теги Металлург Мг КХЛ Денис Зернов Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Зарплата Дениса Зернова по новому контракту составит 75 млн рублей в год.

Сегодня, 22 января, «Металлург» продлил контракт с нападающим Денисом Зерновым на три года – до конца сезона-2026/27.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата 28-летнего форварда составит 75 млн рублей в год.

В регулярном чемпионате-2023/24 Зернов провел 53 игры в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 33 (16+17) очка.

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20 комментариев
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К Денису отношусь хорошо, но на 75 млн он вообще не тянет.
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Опять огромная переплата за среднего игрока.Лимит просто убивает клубы.
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Недавно 75 млн считался элитным контрактом. Теперь даже очко за игру не требуется для такого.
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Ответ Vadoniy
Недавно 75 млн считался элитным контрактом. Теперь даже очко за игру не требуется для такого.
Очко за игру в этом сезоне набирают - 7 игроков во всей лиге.
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В 1,5 раза подняли. Было 50.
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В Металлурге игрокам денег не жалеют -хорошо насыпают !
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А что в КХЛ потолок зарплат подымут в следующем сезоне? Откуда тикие зп ?
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Ответ Caniball
Очко за игру в этом сезоне набирают - 7 игроков во всей лиге.
Да, по различным причинам, это очень высокая результативность, но и контракт большой выписали. У Зернова не такое громкое имя, чтобы ради него только деньги платить, а результативность не впечатляет. В общем, работа менеджера оставила вопросы, скажем так)
Дениса же поздравляю с контрактом, удачи и без травм
+3
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Всем привет! Напрашивается следующий риторический вопрос, а заслужил ли Зернов такую огромную сумму денег своей игрой за Металлург в текущем сезоне КХЛ? Может быть откроем его статистику на сайте КХЛ??? Зернов даже не входит в десятку лучших бомбардиров КХЛ!
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У "форварда" за 53 игры 16 шайб ... маразм окреп.
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Однако, как говорил один известный персонаж. Многовато будет.
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75 явный перебор,при всём уважении к Денису.
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Типичная схема отмыва денег через таких игроков ,на руки по факту половину будет получать
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Зернову пора. Хотя иногда ерундой страдает
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Неплохо так отсыпали
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вот это насыпают, просто порадуюсь за Зернова.
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Был интерес других клубов, которые готовы были платить больше. Это тем комментам, которые считают что он не стоит, что предложила Магнитка. Ну ушёл бы, кого ставить? Правильный выбор Дениса - с душой играет парень.
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Ответ Огюст
В Металлурге игрокам денег не жалеют -хорошо насыпают !
Сезон еще не закончен, ничего непонятно, неизвестно, как Зернов покажет себя в оставшихся матчах КХЛ, проявит свои игровые возможности в плей-офф Кубка Гагарина. Мое личное мнение, что продление контракта с Зерновым сразу на три года-это поспешный шаг со стороны руководства магнитогорского Металлурга. 75 млн рублей-это чересчур много!!!
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