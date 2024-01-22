Зарплата Зернова по новому контракту с «Металлургом» – 75 млн рублей в год («СЭ»)

Зарплата Дениса Зернова по новому контракту составит 75 млн рублей в год.

Сегодня, 22 января, « » продлил контракт с нападающим на три года – до конца сезона-2026/27.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата 28-летнего форварда составит 75 млн рублей в год.

В регулярном чемпионате-2023/24 Зернов провел 53 игры в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 33 (16+17) очка.