Зарплата Зернова по новому контракту с «Металлургом» – 75 млн рублей в год («СЭ»)
Зарплата Дениса Зернова по новому контракту составит 75 млн рублей в год.
Сегодня, 22 января, «Металлург» продлил контракт с нападающим Денисом Зерновым на три года – до конца сезона-2026/27.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата 28-летнего форварда составит 75 млн рублей в год.
В регулярном чемпионате-2023/24 Зернов провел 53 игры в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 33 (16+17) очка.
Дениса же поздравляю с контрактом, удачи и без травм