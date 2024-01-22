Андрей Зубарев: «Здорово, что здоровое питание до хоккея дошло. Раньше в июне были сборы – ты ехал в Турцию и пил пиво. Сейчас игроки сами готовятся, в отличной форме приходят в августе»

Теги Андрей Зубарев КХЛ ЗОЖ алкоголь и спорт Питание Хоккей

Андрей Зубарев высказался об интересе хоккеистов к теме здорового питания.

– Заметили в последние пару лет повышение интереса к теме здорового питания? Знаю многих хоккеистов, которые работают с нутрициологами. Чувствуете, что определи время?

– Вы сейчас только про хоккей сказали, а в обычной жизни уже давно взялись за здоровое питание. Здорово, что и до нас дошло.

Раньше нас собирали 12 июня, и были восстановительные сборы – ты ехал в Турцию и пил пиво. Сейчас игроки сами готовятся и в отличной форме приходят на сборы в августе. На правильном питании организм быстрее восстанавливается, он больше тебе может дать в плане работы.

– Какие у вас принципы питания?

– Могу на интервальном голодании посидеть, могу один раз поесть в день. Голодание 1-2 дня пробовал, но давно.

Как-то было веганство. Это было в Петербурге. Три месяца не ел мясо. Было прикольно. На выезде у всех была одна еда, а мне отдельно выносили тофу, бобовые. Все смеялись. Чувствовал себя неплохо.

Понятно, что нужно делать это определенными периодами, давать организму отдых, – сказал олимпийский чемпион, экс-защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Зубарев.

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4 комментария
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В последнее время часто появляются подобные высказывания профессиональных спортсменов, где они чуть ли не в достижение себе записывают то, что не бухают, хотя это само собой разумеющееся должно быть.
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