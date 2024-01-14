Зубарев завершил карьеру в 36. Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина не играл с 2022-го
Обладатель Кубка Гагарина Андрей Зубарев завершил карьеру хоккеиста.
В КХЛ Зубарев выступал за «Атлант», «Салават Юлаев», СКА и «Спартак», всего сыграл 666 матчей и набрал 131 (34+97) очков. 36-летний защитник не играл с марта 2022 года.
В 2017 году в составе СКА он выиграл Кубок Гагарина. Вместе со сборной России Зубарев становился чемпионом мира (2014) и олимпийским чемпионом (2018). Также у хоккеиста есть победы в чемпионате России (2006) и в Континентальном кубке (2008).