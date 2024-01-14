Зубарев завершил карьеру в 36. Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина не играл с 2022-го

Теги Салават Юлаев СКА Спартак Сборная России по хоккею с шайбой Андрей Зубарев КХЛ Кубок Гагарина Атлант Хоккей

Обладатель Кубка Гагарина Андрей Зубарев завершил карьеру хоккеиста.

В КХЛ Зубарев выступал за «Атлант», «Салават Юлаев», СКА и «Спартак», всего сыграл 666 матчей и набрал 131 (34+97) очков. 36-летний защитник не играл с марта 2022 года.

В 2017 году в составе СКА он выиграл Кубок Гагарина. Вместе со сборной России Зубарев становился чемпионом мира (2014) и олимпийским чемпионом (2018). Также у хоккеиста есть победы в чемпионате России (2006) и в Континентальном кубке (2008).

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9 комментариев
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помню малкин во время локаута вернулся в магнитку и зубарев провел ему мельницу в уфе. был тогда на арене) причём вроде это был первый матч малкина в кхл.
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Рано. За какие нибудь Кунь лунь или Норильск еще мог поиграть
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Не играл с 22го, а завершил в 24м. С фигурки пример взял? Эх, человек-бросок, таких уже не осталось
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Ответ LaffyTaffy
Рано. За какие нибудь Кунь лунь или Норильск еще мог поиграть
завышенное ЧСВ вследствие чего разрушал микроклимат в командах, хоккейный мир не такой большой, все друг друга хорошо знают поэтому никто его и не взял, ну и высокие запросы по ЗП тоже не сыграли в его пользу
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Спасибо за игру.
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давно пора было. игрок был не плохой, характер мерзкий, поэтому и не реализовал свой потенциал в полной мере. Миша Григорьев такой же
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Завершил карьеру, сыграв 666 игр - звучит так, словно Зубарев всю жизнь в Нью-Джерси Дэвилз играл 😁
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