Зубарев завершил карьеру в 36. Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина не играл с 2022-го

Обладатель Кубка Гагарина Андрей Зубарев завершил карьеру хоккеиста.

В КХЛ Зубарев выступал за « », « », и « », всего сыграл 666 матчей и набрал 131 (34+97) очков. 36-летний защитник не играл с марта 2022 года.

В 2017 году в составе СКА он выиграл . Вместе со сборной России Зубарев становился чемпионом мира (2014) и олимпийским чемпионом (2018). Также у хоккеиста есть победы в чемпионате России (2006) и в Континентальном кубке (2008).