Зубарев о том, что привез технику из Латвии чартером СКА: «В России она дороже. Коробки не лезли в самолет, ребята писали: «Мы из-за тебя улететь не можем». В итоге загрузили, я сэкономил 500 тысяч рублей»

Андрей Зубарев рассказал, как привез технику из Латвии чартером СКА.

Защитник выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 по 2020 год.

– Расскажите историю, как вы перевозили кухню из Латвии чартером СКА.

– Для своей новой квартиры в Петербурге я практически все привез из Европы. Я все делал по закону. Ткани, обои, люстры – все привез. Можно сказать, что на всем сэкономил.

В Латвии произошла очень смешная история. Мне нужна была техника Miele в квартиру. Понятно, что в России намного дороже. Когда встал вопрос о покупке, я открыл хоккейный календарь, посмотрел, в какие страны мы полетим, куда потом отправимся. Выбор пал на Латвию.

Я связался с латвийским представительством Miele, заказал семь позиций: микроволновка, кофемашина, вакуматор, духовой шкаф, парогенератор, плита, вытяжка. Не холодильник и стиралку, а что-то небольшое. Но перед поездкой я получил травму, меня в нее не взяли. План накрывался медным тазом.

Я остался в Санкт-Петербурге тренироваться. В то время СКА тренировал Знарок и . Я спросил у Харийса: «У меня ведь все равно выходной на неделе запланирован, могу я его взять на день после игры с рижским «Динамо»?» Он разрешил.

Ребята сыграли матч и остались в Риге ночевать, на следующий день у них была запланирована тренировка, а потом вылет в Череповец. По плану я должен был утренним самолетом прилететь из Питера в Ригу, приехать на такси на стадион, забрать баулы, потом поехать с ними в магазин Miele, оплатить все и поехать в аэропорт. Но тренировку у ребят отменили, они решили вылететь пораньше.

Я в итоге в аэропорт приехал на грузовой машине со своей техникой, сам стал разгружать, чтобы успеть до приезда команды. Говорю таможеннику, что вот товар, вот чеки, вот мой билет, все, я пошел. Он поставил печать на возврат налогов, я загрузил последнюю позицию и тут подъехал командный автобус. Первым вышел Олег Валерьевич.

Я такой: «Все, вы меня не видели, я ухожу». Я ведь должен быть в Питере, а не стоять в аэропорту в Риге технику грузить. Быстро ушел на посадку своего рейса до Питера. Прошел досмотр, сидел ждал вылета и увидел, как грузят вещи в чартер СКА, а там коробки не лезли.

Ребята мне стали писать: «Блин, мы из-за тебя улететь не можем». В итоге загрузили, техника прилетела в Череповец, где ее встретил мой водитель. Я сэкономил 500 тысяч рублей.

– на вас не разозлился за тот эпизод?

– Нет. Олег Валерьевич – прекрасный человек. Это все смех, жизненные ситуации. Все знают, если им нужна помощь, то ко мне всегда могут обратиться, если могу – помогу, – сказал олимпийский чемпион .