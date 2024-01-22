Зубарев о том, что привез технику из Латвии чартером СКА: «В России она дороже. Коробки не лезли в самолет, ребята писали: «Мы из-за тебя улететь не можем». В итоге загрузили, я сэкономил 500 тысяч рублей»

Теги СКА травмы Андрей Зубарев Олег Знарок КХЛ Харийс Витолиньш Хоккей

Андрей Зубарев рассказал, как привез технику из Латвии чартером СКА.

Защитник выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 по 2020 год.

– Расскажите историю, как вы перевозили кухню из Латвии чартером СКА.

– Для своей новой квартиры в Петербурге я практически все привез из Европы. Я все делал по закону. Ткани, обои, люстры – все привез. Можно сказать, что на всем сэкономил.

В Латвии произошла очень смешная история. Мне нужна была техника Miele в квартиру. Понятно, что в России намного дороже. Когда встал вопрос о покупке, я открыл хоккейный календарь, посмотрел, в какие страны мы полетим, куда потом отправимся. Выбор пал на Латвию.

Я связался с латвийским представительством Miele, заказал семь позиций: микроволновка, кофемашина, вакуматор, духовой шкаф, парогенератор, плита, вытяжка. Не холодильник и стиралку, а что-то небольшое. Но перед поездкой я получил травму, меня в нее не взяли. План накрывался медным тазом.

Я остался в Санкт-Петербурге тренироваться. В то время СКА тренировал Знарок и Витолиньш. Я спросил у Харийса: «У меня ведь все равно выходной на неделе запланирован, могу я его взять на день после игры СКА с рижским «Динамо»?» Он разрешил.

Ребята сыграли матч и остались в Риге ночевать, на следующий день у них была запланирована тренировка, а потом вылет в Череповец. По плану я должен был утренним самолетом прилететь из Питера в Ригу, приехать на такси на стадион, забрать баулы, потом поехать с ними в магазин Miele, оплатить все и поехать в аэропорт. Но тренировку у ребят отменили, они решили вылететь пораньше.

Я в итоге в аэропорт приехал на грузовой машине со своей техникой, сам стал разгружать, чтобы успеть до приезда команды. Говорю таможеннику, что вот товар, вот чеки, вот мой билет, все, я пошел. Он поставил печать на возврат налогов, я загрузил последнюю позицию и тут подъехал командный автобус. Первым вышел Олег Валерьевич.

Я такой: «Все, вы меня не видели, я ухожу». Я ведь должен быть в Питере, а не стоять в аэропорту в Риге технику грузить. Быстро ушел на посадку своего рейса до Питера. Прошел досмотр, сидел ждал вылета и увидел, как грузят вещи в чартер СКА, а там коробки не лезли.

Ребята мне стали писать: «Блин, мы из-за тебя улететь не можем». В итоге загрузили, техника прилетела в Череповец, где ее встретил мой водитель. Я сэкономил 500 тысяч рублей.

– Знарок на вас не разозлился за тот эпизод?

– Нет. Олег Валерьевич – прекрасный человек. Это все смех, жизненные ситуации. Все знают, если им нужна помощь, то ко мне всегда могут обратиться, если могу – помогу, – сказал олимпийский чемпион Андрей Зубарев.

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16 комментариев
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Таких людей в командах не любят. Миллионер, а занимается каким-то крохоборством. Закажи себе грузовик из Риги в Петербург и всё. Нет, надо командным самолётом везти, всех задерживать.
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+20
А чайник что не взял? Ещё бы наверное 100 тыщ сэкономил) Ох уж эти скруджмакдаки
+11
0
+11
Зубарев это кто?
+8
-2
+6
Ответ Заборостроитель
Вакууматор? Miele? Деды без отопления побеждали, тем более без этих приблуд. Ишь какой!
Тысяч 300-400 стоит, наверное.
+2
0
+2
Ответ SergFed71
Зубарев это кто?
Когда я получу свой первый миллион
Когда я стану знаменитым как Ален Делон
Когда мне хватит денег на Ролс-Ройс Фантом
Тогда поймете кто такой Зубарев Антон
+3
-1
+2
Ну молодец) Русская смекалка воплоти!
+2
-1
+1
Абрам Зубарштейн :)
+2
-1
+1
Ответ SergFed71
Зубарев это кто?
Ну так то победитель КХЛ, чемпион мира , олимпийский чемпион
+6
-5
+1
Ответ SergFed71
Зубарев это кто?
видимо хоккеист игравший при Знарке
+1
0
+1
Ответ FinishedBreakfast
Таких людей в командах не любят. Миллионер, а занимается каким-то крохоборством. Закажи себе грузовик из Риги в Петербург и всё. Нет, надо командным самолётом везти, всех задерживать.
Так если бы он грузовик заказал, то и сэкономить не получилось бы🤣
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Я еще понимаю, какой-то холодильник или что-то еще крупное, но из-за кофемашины и микроволновки городить такой огород?
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Знарок не жаба. По- житейски любые вопросы воспринимает нормально. Наш хоккей много потерял без Олега Валерьевича. Еще бы Быков подтянулся, я был бы спокоен.
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Актуальная новость. К тому же товарищ уложился в пару строк. Да, согласен: об этом Зубареву не стоило вспоминать и делиться со всеми.
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Ответ BT
Я еще понимаю, какой-то холодильник или что-то еще крупное, но из-за кофемашины и микроволновки городить такой огород?
Встраиваемая техника, да ещё и Миле стоит в несколько раз дороже обычной
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