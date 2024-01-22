Кучеров сделал передачу в матче с «Детройтом». Он идет 2-м в гонке бомбардиров НХЛ с 76 очками, у Маккиннона – 77
Никита Кучеров сократил отставание от Нэтана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ.
Форвард «Тампы» сделал результативную передачу в матче с «Детройтом» (1:2) в регулярном чемпионате.
На счету россиянина 76 (28+48) очков в 46 играх. Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги, лидирует форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с 77 (26+51) очками в 47 играх.
Сегодня Кучеров (25:52, 4:12 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, сделал 2 блока и допустил 1 потерю.