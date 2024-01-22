Кучеров сделал передачу в матче с «Детройтом». Он идет 2-м в гонке бомбардиров НХЛ с 76 очками, у Маккиннона – 77

Теги Тампа-Бэй Детройт Колорадо НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Хоккей

Никита Кучеров сократил отставание от Нэтана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Тампы» сделал результативную передачу в матче с «Детройтом» (1:2) в регулярном чемпионате. 

На счету россиянина 76 (28+48) очков в 46 играх. Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги, лидирует форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с 77 (26+51) очками в 47 играх. 

Сегодня Кучеров (25:52, 4:12 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, сделал 2 блока и допустил 1 потерю. 

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8 комментариев
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Хэдмен не отдал пас на последних секундах на пустые ворота, а ведь могли бы сравнять
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классный асист. как всегда.
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Топово обыгрались. Как же круто Хедмен с Кучем чувствуют моменты. Жаль что не обыграли конкурента по дивизиона.
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Вдвоем порвали всю оборону Детройта, прям в "советском стиле". Жаль, что Тампа при этом проиграла прямому конкуренту за место в плэйоф.
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Ответ Виктор Обезьяна
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Ответ Виктор Обезьяна
не знаю, а в связи с чем вопрос? Хотите повеселить его посетителей?
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