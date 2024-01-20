Маккиннон набрал 2+2 с «Флайерс» и вышел на 1-е место в гонке бомбардиров НХЛ, опередив Кучерова – 77 очков против 75
Нэтан Маккиннон вышел в лидеры гонки бомбардиров НХЛ.
Нападающий «Колорадо» набрал 4 (2+2) очка в матче против «Филадельфи» в регулярном чемпионате НХЛ (7:4) и был признан первой звездой.
Теперь на счету канадского хоккеиста 77 (26+51) очков в 47 играх в текущем сезоне.
Он опередил в списке лучших бомбардиров лиги форварда «Тампы» Никиту Кучерова с 75 (28+47) баллами в 45 играх. Россиянин остался без очков в матче с «Баффало» (3:1).
Хватит ныть про Кучерова, партнёры ему нужны... Маккиннон сам делает партнёров. Шикарный жест на О’Коннора сегодня, отдал передачу на хет-трик вместо своего.
Хэдман даже в прайме не был на таком уровне как Макар а сейчас он прилично хуже Кейла.
Поинт объективно хуже Рантанена.
Ой , ожидал он , ага 😂
Маккиннон сейчас на ходу, в этом ничего удивительного. Набирает очки пачками как и положено.
главное без травм! остальное рассудит лёд
У Стэмкоса 42 очка в 43 матчах, у Друэна 26 в 45.
Очень надеюсь, что битва будет до последнего. Кучу, конечно, победы.
если говорить про очки на место Стэмкоса можно взять Ничушкина.
он в этом сезоне полезен только в большинстве и то со входом в зону он никак не помогает а только стоит в своём офисе и бросает.
Ничушкин в этом сезоне в атакующих действиях на уровне Стэмкоса,а в защитных намного лучше.