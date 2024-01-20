Маккиннон набрал 2+2 с «Флайерс» и вышел на 1-е место в гонке бомбардиров НХЛ, опередив Кучерова – 77 очков против 75

Нэтан Маккиннон вышел в лидеры гонки бомбардиров НХЛ.

Нападающий « » набрал 4 (2+2) очка в матче против «Филадельфи» в регулярном чемпионате (7:4) и был признан первой звездой.

Теперь на счету канадского хоккеиста 77 (26+51) очков в 47 играх в текущем сезоне.

Он опередил в списке лучших бомбардиров лиги форварда « » с 75 (28+47) баллами в 45 играх. Россиянин остался без очков в матче с «Баффало» (3:1).