Маккиннон набрал 2+2 с «Флайерс» и вышел на 1-е место в гонке бомбардиров НХЛ, опередив Кучерова – 77 очков против 75

Теги Филадельфия Тампа-Бэй Колорадо НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Хоккей

Нэтан Маккиннон вышел в лидеры гонки бомбардиров НХЛ.

Нападающий «Колорадо» набрал 4 (2+2) очка в матче против «Филадельфи» в регулярном чемпионате НХЛ (7:4) и был признан первой звездой. 

Теперь на счету канадского хоккеиста 77 (26+51) очков в 47 играх в текущем сезоне.

Он опередил в списке лучших бомбардиров лиги форварда «Тампы» Никиту Кучерова с 75 (28+47) баллами в 45 играх. Россиянин остался без очков в матче с «Баффало» (3:1). 

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43 комментария
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4 очка Маккиннона.

Хватит ныть про Кучерова, партнёры ему нужны... Маккиннон сам делает партнёров. Шикарный жест на О’Коннора сегодня, отдал передачу на хет-трик вместо своего.
+45
-19
+26
Лучший командный игрок на сегодняшний день
+20
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+15
Сейчас расскажут, что это все из-за Рантанена и Макара, в то время как Кучеров с бревнами играет.
+26
-13
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Ответ Британский шпион
Комментарий скрыт
Началось нытьё.
+23
-10
+13
А в конце игры мог делать хет-трик сам, но отдал партнеру под хет-трик.
+14
-2
+12
Ответ Антон Якимцев
4 очка Маккиннона. Хватит ныть про Кучерова, партнёры ему нужны... Маккиннон сам делает партнёров. Шикарный жест на О’Коннора сегодня, отдал передачу на хет-трик вместо своего.
Кучеров же совсем не прокачивает партнёров)).
+20
-8
+12
Ответ Maxim Shumov
Сейчас расскажут, что это все из-за Рантанена и Макара, в то время как Кучеров с бревнами играет.
Может назовешь игроков Тампы уровня Макара или Рантанена?
Хэдман даже в прайме не был на таком уровне как Макар а сейчас он прилично хуже Кейла.
Поинт объективно хуже Рантанена.
+20
-11
+9
Ответ vulturecrow
у Куча две игры в запасе. по количеству очков за матч он опережает Маккинона. но фанаты математику не учили в школе, иначе не стали бы фанатами.
такой смешный ты, микрочел: учишь других математике, а сам не можешь посчитать разницу между 47-ю, проведенными матчами Колорадо и 46-ю матчами Тампы🤣🤣
+9
-3
+6
Ответ Британский шпион
Комментарий скрыт
Ахаха
Ой , ожидал он , ага 😂
+8
-2
+6
Справедливости ради скажу, что у Куча спад формы и он продолжится далее. Это видно даже с дивана). Невозможно провести регулярку на одном дыхании разве что под веществами.
Маккиннон сейчас на ходу, в этом ничего удивительного. Набирает очки пачками как и положено.
+7
-2
+5
Маккиннон подкрался незаметно
+5
-1
+4
Харт+Арт
+6
-2
+4
во ход набрал Нэтан, хорош конечно
+4
-1
+3
а гонка за арт будет веселой)
главное без травм! остальное рассудит лёд
+5
-2
+3
да там уже 26+52=78 по окончанию матча
+5
-3
+2
Ответ Фанат спорта01
Комментарий скрыт
Серьёзно?
У Стэмкоса 42 очка в 43 матчах, у Друэна 26 в 45.
+4
-3
+1
Ответ Миссон
Но Маккиннон частенько травмируется. В последний раз все 82 игры в регулярке он провел в сезоне 2018/19 гг. Обычно пропускает из-за повреждений по 10-15 игр.
Но не в этом сезоне, наверное. Большой Макк как никогда нацелен на свой первый, после Колдера, индивидуальный 🏆.
Очень надеюсь, что битва будет до последнего. Кучу, конечно, победы.
+1
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Ответ Фанат спорта01
вы видели игру Стэмкоса в этом сезоне? он в этом сезоне полезен только в большинстве и то со входом в зону он никак не помогает а только стоит в своём офисе и бросает. Ничушкин в этом сезоне в атакующих действиях на уровне Стэмкоса,а в защитных намного лучше.
Если он только бросает, откуда 23 голевых передачи?
+1
0
+1
Ответ Фанат спорта01
Может назовешь игроков Тампы уровня Макара или Рантанена? Хэдман даже в прайме не был на таком уровне как Макар а сейчас он прилично хуже Кейла. Поинт объективно хуже Рантанена.
А кто в Колорадо тогда аналог Стэмкоса?
+4
-3
+1
По передачам под сотку идет
+3
-2
+1
Ответ Антон Якимцев
Руа - главный тренер New York Islanders.
Хорошая новость, надеюсь получится у него нормально вернуться
+2
-1
+1
Ответ Британский шпион
Комментарий скрыт
Пойнт, Стэмкос, Хедман... Что не так с партнёрами? Кучеров второй бомбардир лиги на данный момент и лидирует по очкам набранным в большинстве.
+1
0
+1
Ответ Британский шпион
Комментарий скрыт
Абсолютно….
+6
-5
+1
Ответ vulturecrow
у Куча две игры в запасе. по количеству очков за матч он опережает Маккинона. но фанаты математику не учили в школе, иначе не стали бы фанатами.
Гражданин, я не в том возрасте, чтоб вести халивары касательно хоккеистов, нравится вам болты и куч, ваше право, но мы сейчас о лавинах и Биг Маке
0
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Ответ Британский шпион
Комментарий скрыт
Эти партнеры и были раньше
0
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Ответ SlavaF.
Серьёзно? У Стэмкоса 42 очка в 43 матчах, у Друэна 26 в 45.
я говорю не про очки а про роль.
если говорить про очки на место Стэмкоса можно взять Ничушкина.
+3
-3
0
Ответ Фанат спорта01
я говорю не про очки а про роль. если говорить про очки на место Стэмкоса можно взять Ничушкина.
Ничушкин ровня Стэмкосу? Сильно!
+3
-3
0
Ответ SlavaF.
Ничушкин ровня Стэмкосу? Сильно!
вы видели игру Стэмкоса в этом сезоне?
он в этом сезоне полезен только в большинстве и то со входом в зону он никак не помогает а только стоит в своём офисе и бросает.
Ничушкин в этом сезоне в атакующих действиях на уровне Стэмкоса,а в защитных намного лучше.
+6
-6
0
Воспользовался заминкой Валерона
+1
-1
0
Ответ Фанат спорта01
Может назовешь игроков Тампы уровня Макара или Рантанена? Хэдман даже в прайме не был на таком уровне как Макар а сейчас он прилично хуже Кейла. Поинт объективно хуже Рантанена.
Стэмкос на пике был круче Рантанена. Хедман в плане игры на двух сторонах площадки сбалансированнее Макара. Пойнт отличный форвард. Про Василевского и Кучерова итак всё понятно. Не надо принижать уровень игроков Тампы, Тампа потому трижды подряд играла в финалах Кубка Стэнли что у неё есть очень крутые игроки. Просто ядро Тампы уже проходит свой пик в силу возраста, в этом плане лидеры Колорадо моложе и именно сейчас вступили в свой прайм. По комплектации же команды в период 2014-2022 гг. Тампа всегда была лучше укомплектована и имела более глубокий и сбалансированный состав, чем Колорадо, у которого была великолепная первая пятерка, но дальше зияла пустота, да и вратари всегда были проблемными. Только в чемпионский сезон менеджмент Колорадо смог собрать глубокий состав (Кадри, Бураковски и др.), который и позволил катком пройтись по плей-офф.
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