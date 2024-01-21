Жамнов о череде побед и поражений «Спартака»: «Не самый оптимальный состав, пытаемся найти сочетания. Ребята присоединились из ВХЛ, но здесь хоккей другого уровня»

Алексей Жамнов дал комментарий после поражения от «Ак Барса».

«Спартак» уступил со счетом 3:4 по буллитам в матче Фонбет чемпионата .

– Хорошая игра, думаю, она понравилась болельщикам. Но буллиты – не наш конек.

– Четыре поражения в серии послематчевых бросков в этом сезоне, как прервать череду неудач?

– Не знаю. Ребята должны серьезнее относиться к этим нюансам. Как по мне – лучше не доводить игры до буллитов.

– «Спартак» чередует победы и поражения. С чем это связано?

– У нас много факторов: не самый оптимальный состав, пытаемся найти сочетания. Есть ребята, которые присоединились к нам из ВХЛ, но здесь хоккей немного другого уровня.

Им нужно время на адаптацию. Ребята стараются действовать с топовыми командами на уровне. Нам нужно сейчас посмотреть на наш ближайший резерв.

– Илья Ковальчук больше всех в команде использовал попыток в серии бросков. Это его инициатива или решение тренерского штаба?

– И наша, и его. Игрок с большим опытом. Было видно, что он огорчился, переживал.

В дальнейшем, если будут буллиты, постараемся переломить эту тенденцию с поражениями.

– «Спартак» мог досрочно оформить выход в плей-офф. Это как-то повлияло, давило?

– Нет, никакого давления не было.

Сейчас мы стараемся найти сочетания, влилось много новых ребят. Для нас важнее сама игра. Думаю, этот барьер мы еще преодолеем, – сказал главный тренер « » .