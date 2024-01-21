Жамнов о череде побед и поражений «Спартака»: «Не самый оптимальный состав, пытаемся найти сочетания. Ребята присоединились из ВХЛ, но здесь хоккей другого уровня»

Теги Ак Барс Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ ВХЛ Хоккей

Алексей Жамнов дал комментарий после поражения от «Ак Барса».

«Спартак» уступил со счетом 3:4 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Хорошая игра, думаю, она понравилась болельщикам. Но буллиты – не наш конек.

– Четыре поражения в серии послематчевых бросков в этом сезоне, как прервать череду неудач?

– Не знаю. Ребята должны серьезнее относиться к этим нюансам. Как по мне – лучше не доводить игры до буллитов.

– «Спартак» чередует победы и поражения. С чем это связано?

– У нас много факторов: не самый оптимальный состав, пытаемся найти сочетания. Есть ребята, которые присоединились к нам из ВХЛ, но здесь хоккей немного другого уровня.

Им нужно время на адаптацию. Ребята стараются действовать с топовыми командами на уровне. Нам нужно сейчас посмотреть на наш ближайший резерв.

– Илья Ковальчук больше всех в команде использовал попыток в серии бросков. Это его инициатива или решение тренерского штаба?

– И наша, и его. Игрок с большим опытом. Было видно, что он огорчился, переживал.

В дальнейшем, если будут буллиты, постараемся переломить эту тенденцию с поражениями.

– «Спартак» мог досрочно оформить выход в плей-офф. Это как-то повлияло, давило?

– Нет, никакого давления не было.

Сейчас мы стараемся найти сочетания, влилось много новых ребят. Для нас важнее сама игра. Думаю, этот барьер мы еще преодолеем, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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10 комментариев
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Ответ vadim 1980
Спартак повторяет путь Торпедо. Пока был полный состав и свежесть в ногах и головах играли красиво и романтично. Как начали выпадать лидеры одно мучение.
Центры, бро, не то же самое, что края...
Без трёх центров мало кто сможет держать удар. Странно это объяснять людям интересующимся хоккеем. Теряя ведущих центров, команда автоматом лишается спецбригад, страдает одновременно и атака, и оборона.
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Жаль, что у Ильи не получилось с булками. Надо искать в команде своего джокера .
+3
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Ответ vadim 1980
Спартак повторяет путь Торпедо. Пока был полный состав и свежесть в ногах и головах играли красиво и романтично. Как начали выпадать лидеры одно мучение.
Мучения на вижу. Желания полно. Готовы играть от ножа. Увы. Ошибки, недостаток мастерства отдельных игроков.
+2
-1
+1
Ответ vadim 1980
Спартак повторяет путь Торпедо. Пока был полный состав и свежесть в ногах и головах играли красиво и романтично. Как начали выпадать лидеры одно мучение.
Да ладно уж. Спартак ни сегодня не мучился. Ни с Авангардом два дня назад. Вы хоть бы включили - матчи бы посмотрели.
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Игра то была равной , в конце повезло Спартаку-сравняли , а вот в допвремя и с реализацией буллитов не повезло , всё как то прямолинейно без импровизации !
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Ответ vadim 1980
Спартак повторяет путь Торпедо. Пока был полный состав и свежесть в ногах и головах играли красиво и романтично. Как начали выпадать лидеры одно мучение.
Любая команда без лидеров посыпется так-то(
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Ответ pizzatcarizza
Любая команда без лидеров посыпется так-то(
Ничего! Мы их в плей оффе всех уделаем. Спартак вперед!!!
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Ответ Machine Head
Жаль, что у Ильи не получилось с булками. Надо искать в команде своего джокера .
Странно, что никто не может вратаря обвести
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