40-летний Ковальчук сыграл рекордные 19:37 в сезоне против «Ак Барса». 9:09 – в большинстве

Илья Ковальчук получил рекордное игровое время в матче с «Ак Барсом».

« » уступил со счетом 3:4 по буллитам в игре Фонбет чемпионата .

40-летний нападающий отметился шайбой в третьем периоде, в результате чего красно-белые перевели игру в овертайм.

также нанес два броска по воротам и заработал показатель полезности «плюс 1».

Кроме этого, форвард получил лучшее для себя игровое время в этом сезоне – 19 минут и 37 секунд (9:09 – в большинстве).

Ковальчук набрал 5 (4+1) очков в 10 матчах за «Спартак» в нынешнем чемпионате.