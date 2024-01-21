40-летний Ковальчук сыграл рекордные 19:37 в сезоне против «Ак Барса». 9:09 – в большинстве

Теги Ак Барс Спартак Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

Илья Ковальчук получил рекордное игровое время в матче с «Ак Барсом».

«Спартак» уступил со счетом 3:4 по буллитам в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

40-летний нападающий отметился шайбой в третьем периоде, в результате чего красно-белые перевели игру в овертайм.

Илья Ковальчук также нанес два броска по воротам и заработал показатель полезности «плюс 1».

Кроме этого, форвард получил лучшее для себя игровое время в этом сезоне – 19 минут и 37 секунд (9:09 – в большинстве).

Ковальчук набрал 5 (4+1) очков в 10 матчах за «Спартак» в нынешнем чемпионате.

30 комментариев
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Был на матче, Илья сыграл нормально !!!
+17
-3
+14
Болельщик Ак барса, внимательно следил за Кови сегодня и скажу что абсолютно не понимаю хейта против него, здорово смотрится. А вот всякие бурмистровы и талалуевы смотрятся убого, но об этом никто не говорит .
+11
-3
+8
Ответ pizzatcarizza
Что такого он показал?
хорошее движение, уверенная работа с шайбой, обострял. Что тебе ещё нужно?
+4
0
+4
Ответ Илья Муромцев
👍 Согласен 👍 Пусть всегда так бьёт булиты в ворота АкБарса...) ✊ ☝️
Там вся команда так била
+3
0
+3
9 минут большинства стоял в левом круге и ничего не сделал. Все такой же медлительный в обороне.
Да, он хорошо попал кистевой и на этом все хорошее закончилось
+5
-3
+2
Ответ Рамис Зарипов
Был на матче, Илья сыграл нормально !!!
👍 Согласен 👍
Пусть всегда так бьёт булиты в ворота АкБарса...) ✊
☝️
+7
-5
+2
Ответ Илья Муромцев
👍 Согласен 👍 Пусть всегда так бьёт булиты в ворота АкБарса...) ✊ ☝️
😄😄😄👍👍👍
+2
-1
+1
Ответ rasul5700
тогда назови пожалуйста, кто был полезен?! если не Кови то никто не заслужил похвалы по твоим критериям
Цыплаков, Беляев на ум сразу пришли
Серьезно, за что его хвалить кроме кистевого? И то там большая заслуга Цыплакова,который обзор закрывал.
Еще раз 9 минут большинства у него, в которых он тупо стоял в левом круге и ничего не создал. Он вечно закрыт для передачи под бросок. В обороне никакущий.
Советую пересмотреть 2-й гол Авангарда в прошлом матче, как он "быстро" возвращался в оборону.
+1
0
+1
Ответ pizzatcarizza
9 минут большинства стоял в левом круге и ничего не сделал. Все такой же медлительный в обороне. Да, он хорошо попал кистевой и на этом все хорошее закончилось
Не лукавьте, Кови был одним из самых опасных в большинстве. Да и гол забил классный, мастерски закинув в девять. Я бы отметил и парней, вовремя закрывших обзор киперу - отлично отработали.
+1
0
+1
Ответ pizzatcarizza
Вокруг 40-летнего ветерана команду строить не поздновато?
А они и не собирались. Кови отлично бы смотрелся с 10-12 минутами во 2-3 звене и второй спецбригаде большинства. Но обстоятельства таковы, что...
0
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Ответ pizzatcarizza
Так его скорости и борьбу тупо нет. Он играет только на чистом льду.
Вы про Голдобина? ;)
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0
Ответ pizzatcarizza
Вокруг 40-летнего ветерана команду строить не поздновато?
ну если надо слить в унитаз команду, то строить игру вокруг пенса, закончившего с хоккеем, несколько лет назад, самое то.
в 40 лет то жизнь хоккейная только начинается. поверь, бро. если не веришь, то ты ничего не понимаешь в этой игре. верь моим глазам, бро, а свои выкинь на помойку. )))
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Ответ Олег В.
Не лукавьте, Кови был одним из самых опасных в большинстве. Да и гол забил классный, мастерски закинув в девять. Я бы отметил и парней, вовремя закрывших обзор киперу - отлично отработали.
Пересмотрите большинство 4-минутное хотя бы. Вот и вся его опасность в целом.
Гол хороший, Цыплаков закрыл обзор и Илья попал.
Ну не работает его бросок в большинстве. У него 0 шайб в этом формате.
Спартак это быстрая команда,играющая чаще в короткую передачу. Почему 40-летний ветеран без скорости и ван-таймера получает так много времени?
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Ответ pizzatcarizza
Пересмотрите большинство 4-минутное хотя бы. Вот и вся его опасность в целом. Гол хороший, Цыплаков закрыл обзор и Илья попал. Ну не работает его бросок в большинстве. У него 0 шайб в этом формате. Спартак это быстрая команда,играющая чаще в короткую передачу. Почему 40-летний ветеран без скорости и ван-таймера получает так много времени?
Отличный вопрос, бро. Но ответ очевиден - он тупо полезнее других кандидатов. Хотя бы тем, что может и от ушей зарядить, и лазером с кистей. И не вибрирует на синей.
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0
Ответ Олег В.
Отличный вопрос, бро. Но ответ очевиден - он тупо полезнее других кандидатов. Хотя бы тем, что может и от ушей зарядить, и лазером с кистей. И не вибрирует на синей.
Вот эти заряды от ушей много дали команде? Лазер с кистей был только сегодня камон.
Таких игроков в вышке вагон с тележкой найти можно или из МХЛ выцепить.
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Ответ pizzatcarizza
Вот эти заряды от ушей много дали команде? Лазер с кистей был только сегодня камон. Таких игроков в вышке вагон с тележкой найти можно или из МХЛ выцепить.
У молодых парней, которых только подняли, поверьте, голова идёт кругом - в КХЛ некогда думать, другие скорости, бро, чистого льда и пары секунд на перебор шайбы нету. Не тешьте себя иллюзиями, готовых к таким скоростям и мужской борьбе игроков - единицы.
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Ответ Олег В.
У молодых парней, которых только подняли, поверьте, голова идёт кругом - в КХЛ некогда думать, другие скорости, бро, чистого льда и пары секунд на перебор шайбы нету. Не тешьте себя иллюзиями, готовых к таким скоростям и мужской борьбе игроков - единицы.
Так его скорости и борьбу тупо нет. Он играет только на чистом льду.
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Ответ Олег В.
Мы очень по разному смотрим на игру. Удач. Я вам, возможно не в первый раз, задам вопрос - насколько полезен, например, в обороне Гусев? ;) однако, грамотно подобранные партнёры, делают его плюсы весомее минусов. Просто в Спартаке нету своего Пакета и Ко. Ничего страшного, бывает.
Вокруг 40-летнего ветерана команду строить не поздновато?
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Ответ pizzatcarizza
У меня нет претензий к его хоккейном iq. Для меня это тупо 40-летний балласт без скорости и возможность помочь в обороне. В большинстве он тоже проваливается. Конечно у Спартака сейчас много травм, но это не отменяет того факта,что Илья никакого позитива в игру команды не привнес.
Мы очень по разному смотрим на игру.
Удач.
Я вам, возможно не в первый раз, задам вопрос - насколько полезен, например, в обороне Гусев? ;) однако, грамотно подобранные партнёры, делают его плюсы весомее минусов.
Просто в Спартаке нету своего Пакета и Ко. Ничего страшного, бывает.
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Ответ Олег В.
Пару его поперечных пасов, кстати, партнёры даже принять толком не смогли. Что как бы намекает... только не надо говорить, что Кови поляну не видит, это даже не смешно.
У меня нет претензий к его хоккейном iq.
Для меня это тупо 40-летний балласт без скорости и возможность помочь в обороне. В большинстве он тоже проваливается.
Конечно у Спартака сейчас много травм, но это не отменяет того факта,что Илья никакого позитива в игру команды не привнес.
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Ответ rasul5700
так Кови не тот игрок который будет сзади как защитник отрабатывать, он никогда таким игроком не был даже в свои лучшие годы в НХЛ. Те же голдодин и Ткачев тоже в обороне никакие, но от них это и не требуют, потому что у них другие задачи, как и у Ильи. Твоя предвзятость мешает тебе адекватно оценивать игру Ильи, ты уже хавнул хайпа против него.
Сравни полезность этих игроков или кол-во очков на этом отрезке,их скорость в атаке.
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Ответ pizzatcarizza
" хорошее движение" - на коньках стоять все еще может уже хорошо? "Уверенная работа с шайбой" - отдать короткий пас и проехать с ней по свободному льду тяжело? "Обострял"-когда? 9 минут в большинстве - 0 пользы
Пару его поперечных пасов, кстати, партнёры даже принять толком не смогли. Что как бы намекает... только не надо говорить, что Кови поляну не видит, это даже не смешно.
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Ответ pizzatcarizza
Цыплаков, Беляев на ум сразу пришли Серьезно, за что его хвалить кроме кистевого? И то там большая заслуга Цыплакова,который обзор закрывал. Еще раз 9 минут большинства у него, в которых он тупо стоял в левом круге и ничего не создал. Он вечно закрыт для передачи под бросок. В обороне никакущий. Советую пересмотреть 2-й гол Авангарда в прошлом матче, как он "быстро" возвращался в оборону.
так Кови не тот игрок который будет сзади как защитник отрабатывать, он никогда таким игроком не был даже в свои лучшие годы в НХЛ. Те же голдодин и Ткачев тоже в обороне никакие, но от них это и не требуют, потому что у них другие задачи, как и у Ильи. Твоя предвзятость мешает тебе адекватно оценивать игру Ильи, ты уже хавнул хайпа против него.
0
0
0
Ответ rasul5700
Болельщик Ак барса, внимательно следил за Кови сегодня и скажу что абсолютно не понимаю хейта против него, здорово смотрится. А вот всякие бурмистровы и талалуевы смотрятся убого, но об этом никто не говорит .
Когда 40-летнему дают играть почти 20 минут, это говорит ещё и о том, что молодым есть над чем поработать.
Всем беспристрастным болелам очевидно, что с подписанием Ильи Спартак скорее выиграл, чем наоборот. В сложившихся обстоятельствах.
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Ответ pizzatcarizza
" хорошее движение" - на коньках стоять все еще может уже хорошо? "Уверенная работа с шайбой" - отдать короткий пас и проехать с ней по свободному льду тяжело? "Обострял"-когда? 9 минут в большинстве - 0 пользы
тогда назови пожалуйста, кто был полезен?! если не Кови то никто не заслужил похвалы по твоим критериям
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Ответ rasul5700
хорошее движение, уверенная работа с шайбой, обострял. Что тебе ещё нужно?
" хорошее движение" - на коньках стоять все еще может уже хорошо?
"Уверенная работа с шайбой" - отдать короткий пас и проехать с ней по свободному льду тяжело?
"Обострял"-когда? 9 минут в большинстве - 0 пользы
+1
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Ответ Рамис Зарипов
Там вся команда так била
Как Илайша) По четыре булки ?)
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