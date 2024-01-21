40-летний Ковальчук сыграл рекордные 19:37 в сезоне против «Ак Барса». 9:09 – в большинстве
Илья Ковальчук получил рекордное игровое время в матче с «Ак Барсом».
«Спартак» уступил со счетом 3:4 по буллитам в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
40-летний нападающий отметился шайбой в третьем периоде, в результате чего красно-белые перевели игру в овертайм.
Илья Ковальчук также нанес два броска по воротам и заработал показатель полезности «плюс 1».
Кроме этого, форвард получил лучшее для себя игровое время в этом сезоне – 19 минут и 37 секунд (9:09 – в большинстве).
Ковальчук набрал 5 (4+1) очков в 10 матчах за «Спартак» в нынешнем чемпионате.
Да, он хорошо попал кистевой и на этом все хорошее закончилось
Пусть всегда так бьёт булиты в ворота АкБарса...) ✊
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Серьезно, за что его хвалить кроме кистевого? И то там большая заслуга Цыплакова,который обзор закрывал.
Еще раз 9 минут большинства у него, в которых он тупо стоял в левом круге и ничего не создал. Он вечно закрыт для передачи под бросок. В обороне никакущий.
Советую пересмотреть 2-й гол Авангарда в прошлом матче, как он "быстро" возвращался в оборону.
в 40 лет то жизнь хоккейная только начинается. поверь, бро. если не веришь, то ты ничего не понимаешь в этой игре. верь моим глазам, бро, а свои выкинь на помойку. )))
Гол хороший, Цыплаков закрыл обзор и Илья попал.
Ну не работает его бросок в большинстве. У него 0 шайб в этом формате.
Спартак это быстрая команда,играющая чаще в короткую передачу. Почему 40-летний ветеран без скорости и ван-таймера получает так много времени?
Таких игроков в вышке вагон с тележкой найти можно или из МХЛ выцепить.
Удач.
Я вам, возможно не в первый раз, задам вопрос - насколько полезен, например, в обороне Гусев? ;) однако, грамотно подобранные партнёры, делают его плюсы весомее минусов.
Просто в Спартаке нету своего Пакета и Ко. Ничего страшного, бывает.
Для меня это тупо 40-летний балласт без скорости и возможность помочь в обороне. В большинстве он тоже проваливается.
Конечно у Спартака сейчас много травм, но это не отменяет того факта,что Илья никакого позитива в игру команды не привнес.
Всем беспристрастным болелам очевидно, что с подписанием Ильи Спартак скорее выиграл, чем наоборот. В сложившихся обстоятельствах.
"Уверенная работа с шайбой" - отдать короткий пас и проехать с ней по свободному льду тяжело?
"Обострял"-когда? 9 минут в большинстве - 0 пользы