«Спартак» проиграл 8 из 9 последних матчей

«Спартак» проиграл второй матч подряд в КХЛ.

Команда тренера уступила « » (3:4 Б) в игре Фонбет чемпионата .

В прошлом матче красно-белые проиграли «Авангарду» (1:3).

На отрезке из девяти прошедших игр « » одержал одну победу – над «Витязем» (2:1).

«Спартак» набрал 70 очков в 55 матчах чемпионата и находится на четвертом месте в таблице Западной конференции.