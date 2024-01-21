«Спартак» проиграл 8 из 9 последних матчей

Теги Ак Барс Спартак Алексей Жамнов КХЛ Хоккей

«Спартак» проиграл второй матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Алексея Жамнова уступила «Ак Барсу» (3:4 Б) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В прошлом матче красно-белые проиграли «Авангарду» (1:3).

На отрезке из девяти прошедших игр «Спартак» одержал одну победу – над «Витязем» (2:1).

«Спартак» набрал 70 очков в 55 матчах чемпионата и находится на четвертом месте в таблице Западной конференции.

32 комментария
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Ну сегодня прилично сыграли. Даже Илюха чуть героем матча не стал. Из минусов - нереализация 4 минут большинства в конце 3-го и в овере, и бездарное исполнение буллитов. Билялов там тащил не по-детски.
+10
-3
+7
Ответ Ветер
постепенно к лузерству привыкаем. к по подойдéм как раз в оптимальной форме. с такой игрой - первый раунд это потолок. возрат травмированных, общей картины не изменит.
постепенно привыкаете?
когда Спартак был в топе таблицы в последний раз? ещё в СССР?
+9
-3
+6
Ответ Эд..19
Ну сегодня прилично сыграли. Даже Илюха чуть героем матча не стал. Из минусов - нереализация 4 минут большинства в конце 3-го и в овере, и бездарное исполнение буллитов. Билялов там тащил не по-детски.
Что там было тащить, ну расскажи?! Все броски, кроме первого, абсолютно бесхитростные, с лопаты в отличии от Казани никто не бил...
+4
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+4
Ответ mitos
Что еще нужно чтобы выграть? Большинство в конце матча и овертайме. А если в плей-офф будут буллиты? Ковальчук все бить будет?
ахахахахахахаха
в ПО овертайм до первой заброшенной шайбы в формате 5 на 5
+6
-2
+4
Это они Казань чуть не взяли с минус 5 игроков основого состава, причём все ключевые игроки.
+8
-4
+4
Ответ Вячеслав Усачев
не слежу особо за хоккеем, болею за футбольный Спартак. читаю новости "ХК СМ возглавляет КХЛ", "ХК СМ опять выйграл, салюты тренеру" 8 матчей посмотрел, 8 матчей СМ проиграл. спасибо, заинтересовать не удалось)))
а футбольный Спартак прям блистает на поле)
+4
-1
+3
Буллитные бездари....этот компонент в хоккее надо наигрывать...куда тренеры смотрят...настроение отвратительное .Восемь поражения в девяти матчах...так можно и плей оф прилететь...игры дальше одна матёрый другой !
+5
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Ответ Эд..19
Я про сэйвы в игре. Буллиты, действительно, были не особо сложными.
Так и есть, буллиты были на уровне ДЮСШ...
+2
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+2
Ответ AERN
Кови молодец заткнул всех. Так глядишь к началу ПО НХЛ кто-то да и предложит контракт. И Илюха поедет и выиграет недостающий Кубок Стэнли.
Конкретно тебя накрыло...
+2
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+1
Как проиграли, так и победим!!!
Мешки из Омска и Казани рано радуются...
+11
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+1
Ответ Russ Ivan
Что там было тащить, ну расскажи?! Все броски, кроме первого, абсолютно бесхитростные, с лопаты в отличии от Казани никто не бил...
Я про сэйвы в игре. Буллиты, действительно, были не особо сложными.
+1
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Ответ Rio de Janeiro
Кстати, у нас уже вырисовывается первая из 4 сетка до полуфинала КГ: Металлург/Нефтехимик–Спартак/Торпедо Что думаете? Изи для Магнитогорска?
При таком раскладе 2 раунд вообще не очевиден.
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Конечно, чисто внешне ситуация не фонтан, но вот по факту, даже в проигранных матчах не было желания кричать "Все пропало!". В плофф мы однозначно попадем, к этому времени поправятся Морозов, Принс, Порядин, Мальцев, Локтионов, атака засияет. Увы, оборона и вратари вызывают очень большие вопросы.
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А где Принц ? Он буллиты ложит исправно.
+1
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кошельчук стабилен 0 из 3 буллитов
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Кстати, у нас уже вырисовывается первая из 4 сетка до полуфинала КГ: Металлург/Нефтехимик–Спартак/Торпедо
Что думаете? Изи для Магнитогорска?
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Как Илюша приехал так Спартак покатился.
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Это был чумовой матч. Не покидает ощущение, что Ак Барсу всё время мешает недонастрой на матчи.
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Ответ Russ Ivan
Как проиграли, так и победим!!! Мешки из Омска и Казани рано радуются...
Ой-ой, бедненькие немешки проиграли, поплачь давай
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Ответ nikitosdaipoltos
а футбольный Спартак прям блистает на поле)
из сердца не достанешь
это ж не какой-то там мешок денежный
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Ответ Igor primak
Буллитные бездари....этот компонент в хоккее надо наигрывать...куда тренеры смотрят...настроение отвратительное .Восемь поражения в девяти матчах...так можно и плей оф прилететь...игры дальше одна матёрый другой !
"Спартак" не на Востоке, чтобы мимо плей-офф пролететь, во вторник команда уже может гарантировать себе место там.
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Ну тут проиграл , можно сказать почти выиграл) настроение должно улучшиться после такой Игоры
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Ответ Ветер
постепенно к лузерству привыкаем. к по подойдéм как раз в оптимальной форме. с такой игрой - первый раунд это потолок. возрат травмированных, общей картины не изменит.
Вот такие "болельщики" после Магнитки и кричали команде хватит позорить Спартак.
Успокойтесь, у любой команды, где были бы травмированы 4 центра + ещё 2-3 важных игрока глубины были бу трудности
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Ответ sergspa
Вот такие "болельщики" после Магнитки и кричали команде хватит позорить Спартак. Успокойтесь, у любой команды, где были бы травмированы 4 центра + ещё 2-3 важных игрока глубины были бу трудности
лузерское оправдание. у соперников же травм не бывает. согласно ему, на лéд можно не выходить пока травмированные не вернуться в строй. всé равно же проиграем, и тем более оправдание уже есть.
это как баба, в магаз не пойдéт, пока не накраситься. ну чтобы не позориться.)))
с такими, якобы болельщиками, и врагов не надо. )))
посмотри когда кто и когда травмировался, и посмотри потом на результат, если что то будет не сходиться в твоей теории - не обращай внимание. главное вспомни что все травмированны. не забывай волшебное оправдание.
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