«Спартак» проиграл 8 из 9 последних матчей
«Спартак» проиграл второй матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Алексея Жамнова уступила «Ак Барсу» (3:4 Б) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
В прошлом матче красно-белые проиграли «Авангарду» (1:3).
На отрезке из девяти прошедших игр «Спартак» одержал одну победу – над «Витязем» (2:1).
«Спартак» набрал 70 очков в 55 матчах чемпионата и находится на четвертом месте в таблице Западной конференции.
когда Спартак был в топе таблицы в последний раз? ещё в СССР?
в ПО овертайм до первой заброшенной шайбы в формате 5 на 5
Мешки из Омска и Казани рано радуются...
Что думаете? Изи для Магнитогорска?
это ж не какой-то там мешок денежный
Успокойтесь, у любой команды, где были бы травмированы 4 центра + ещё 2-3 важных игрока глубины были бу трудности
это как баба, в магаз не пойдéт, пока не накраситься. ну чтобы не позориться.)))
с такими, якобы болельщиками, и врагов не надо. )))
посмотри когда кто и когда травмировался, и посмотри потом на результат, если что то будет не сходиться в твоей теории - не обращай внимание. главное вспомни что все травмированны. не забывай волшебное оправдание.