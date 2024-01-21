Ковальчук забил 4-й гол за «Спартак», сравняв счет игры с «Ак Барсом» на 58:20 в формате «6 на 5»

Илья Ковальчук забил четвертый гол за «Спартак».

40-летний нападающий сравнял счет в третьем периоде игры Фонбет чемпионата против « ».

В концовке третьего периода при счете 3:2 в пользу «Ак Барса» красно-белые заменили вратаря на шестого полевого игрока, и в формате «6 на 5» отыгрались за счет броска , который отличились на отметке 58:20.

В этом сезоне форвард набрал 5 (4+1) баллов в 10 матчах за «Спартак».