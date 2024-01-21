Ковальчук забил 4-й гол за «Спартак», сравняв счет игры с «Ак Барсом» на 58:20 в формате «6 на 5»
Илья Ковальчук забил четвертый гол за «Спартак».
40-летний нападающий сравнял счет в третьем периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса».
В концовке третьего периода при счете 3:2 в пользу «Ак Барса» красно-белые заменили вратаря на шестого полевого игрока, и в формате «6 на 5» отыгрались за счет броска Ильи Ковальчука, который отличились на отметке 58:20.
В этом сезоне форвард набрал 5 (4+1) баллов в 10 матчах за «Спартак».
А если разбирать буллиты, то вся команда ужасно бьет. Уже не первую серию забить не могут
Скучнее только Гусев.
ПыСы: про гол Ковальчука.
Если кому интересно: погуглите тот финал 2008г с "горячим" финским комментатором. Это что-то !!!
Для Вас бред, а для меня и многих других болельщиков суровая реальность - он занимает чужое место в составе. Если после того как все поправятся Илья еще будет играть, то сезон для Спартака будет безвозвратно потерян.