Ковальчук забил 4-й гол за «Спартак», сравняв счет игры с «Ак Барсом» на 58:20 в формате «6 на 5»

Теги Ак Барс Спартак Илья Ковальчук видео КХЛ Хоккей

Илья Ковальчук забил четвертый гол за «Спартак».

40-летний нападающий сравнял счет в третьем периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

В концовке третьего периода при счете 3:2 в пользу «Ак Барса» красно-белые заменили вратаря на шестого полевого игрока, и в формате «6 на 5» отыгрались за счет броска Ильи Ковальчука, который отличились на отметке 58:20.

В этом сезоне форвард набрал 5 (4+1) баллов в 10 матчах за «Спартак».

27 комментариев
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Илья, Илья, еееееесть, Илья Ковальчук, я не верю своим глазам
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Ответ Анатолий Антонов
Пусть мой Ковальчук Илья, останется в моей памяти образца 2008-2009. Нынешнего не особо хочется смотреть, чтобы не портить общее впечатление.
Пару матчей Спартака с ним глянул, плюс обзоры. Вполне пристойно он играет. В большинстве так и вовсе очень даже способен быть полезным.
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И в 40 лет бросок никуда не делся, шикарно.
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Комментатор должен был закричать: "Как же вовремя Илья Ковальчук!!!"
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Ответ Домоседов
Комментарий скрыт
Сколько тебе лет?)
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Да ещё с той же позиции с кистей что и в Квебеке.В Голливуде до такого додуматься не смогли! Жизнь лучший драматург!👏
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Ответ jps
И ради одной такой шайбы его подписали??? ))) А потом 3 буллита мазанул - Мансуров и тот лучше буллит исполнил, не говоря уже про Беляева
Ну во-первых он уже 4 забил.
А если разбирать буллиты, то вся команда ужасно бьет. Уже не первую серию забить не могут
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+9
мог бы и буллит забить хоть один ! ля
+9
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Ответ Мистер Ювентус
мог бы и буллит забить хоть один ! ля
Могли б и до него кто нибудь забить.
+7
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+6
комментаторы просто ужас,противно слушать
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Молодчик, Илья!
+5
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Ответ HockeyMan
Сколько тебе лет?)
Ему 7
+5
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Мда... Тоска. Что за комментаторы - эмоций вообще никаких?(
Скучнее только Гусев.

ПыСы: про гол Ковальчука.
Если кому интересно: погуглите тот финал 2008г с "горячим" финским комментатором. Это что-то !!!
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Ответ jps
4 забил и что??? Он для чего в команде нужен ??? В обороне не отрабатывает, в большинстве до ворот добить не может, все передачи неточно, в силовую борьбу не идет... сравните какая польза от почти 43 летнего Олега Губина в Химике и нашего "ветерана" - небо и земля - пусть Ковальчук едет в Химик и там кондиции набирает, а если наберет (???) то тогда попробует кого-то из основы вытеснить - сейчас ни один наш основной крайний не играет хуже Ковальчука
Сильнее бреда я еще не читал. У вас видимо личная не приязнь к человеку, иначе это не объяснить
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Ответ HockeyMan
Сильнее бреда я еще не читал. У вас видимо личная не приязнь к человеку, иначе это не объяснить
А для Вас видимо глубокая симпатия за былые заслуги??? )))
Для Вас бред, а для меня и многих других болельщиков суровая реальность - он занимает чужое место в составе. Если после того как все поправятся Илья еще будет играть, то сезон для Спартака будет безвозвратно потерян.
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По сравнению с 40-летним Зариповым, Илайша ещё ничего, видно в тонусе. Пару лет ещё можно побегать.
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Ответ Rio de Janeiro
Да ещё с той же позиции с кистей что и в Квебеке.В Голливуде до такого додуматься не смогли! Жизнь лучший драматург!👏
да, очень похоже :)
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Ответ Denis_VD
Пару матчей Спартака с ним глянул, плюс обзоры. Вполне пристойно он играет. В большинстве так и вовсе очень даже способен быть полезным.
Не говорил, что бесполезен. Опыта океан и мастерства вагон. Просто лишь моё мнение высказал. Прймовый был ТОПище
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