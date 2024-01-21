У Наместникова пас на победный гол в матче с «Оттавой». Он набрал 5+19 в 41 игре

Владислав Наместников сделал голевую передачу в овертайме матча с «Оттавой» (2:1 ОТ).

На 65-й минуте форвард « » ассистировал Николаю Элерсу, забившему победный гол.

набрал 24-е (5+19) очко в текущем чемпионате , всего он провел 41 игру.

В матче с «Сенаторс» за 16:56 (2:23 – в большинстве, 2:08 – в меньшинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 2 хита, 40% выигранных вбрасываний (4 из 10), полезность – «0».