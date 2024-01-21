У Наместникова пас на победный гол в матче с «Оттавой». Он набрал 5+19 в 41 игре

Теги НХЛ Владислав Наместников Виннипег Хоккей

Владислав Наместников сделал голевую передачу в овертайме матча с «Оттавой» (2:1 ОТ).

На 65-й минуте форвард «Виннипега» ассистировал Николаю Элерсу, забившему победный гол.

Наместников набрал 24-е (5+19) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 41 игру.

В матче с «Сенаторс» за 16:56 (2:23 – в большинстве, 2:08 – в меньшинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 2 хита, 40% выигранных вбрасываний (4 из 10), полезность – «0».

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2 комментария
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Да, блин.. Там же всё Колян сделал сам. Понимаю, наш и всё такое, но выкладывать отдельную новость, прикреплять видео, обычно такое делают, когда реально пас решил всё или даже если нет, то хотя бы это какой-нибудь юбилейный пас.
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Ответ Диандерталец
Да, блин.. Там же всё Колян сделал сам. Понимаю, наш и всё такое, но выкладывать отдельную новость, прикреплять видео, обычно такое делают, когда реально пас решил всё или даже если нет, то хотя бы это какой-нибудь юбилейный пас.
Полностью согласен. Вот новость из той же серии. https://www.sports.ru/hockey/1115662756-namestnikov-nabral-ochki-v-6-matchax-podryad-u-nego-29-v-19-igrax-pri-.html
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