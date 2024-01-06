Наместников сделал 2 передачи в матче с «Анахаймом». У него 22 очка в 35 играх при «+18»

Владислав Наместников сделал 2 передачи в матче с «Анахаймом».

Форвард « » дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Дакс» (3:1).

В активе 31-летнего россиянина 22 (4+18) очка в 35 играх при полезности «+18» (делит 8-е место в лиге по этому показателю с 3 другими игроками).

Сегодня Наместников (17:25, 0:38 – в большинстве, 1:21 – в меньшинстве, «+1») не бросал в створ.

Он отметился 2 силовыми приемами и 1 блоком. На вбрасываниях показал 42,9% эффективности (выиграл 3 попытки из 7).