Наместников сделал 2 передачи в матче с «Анахаймом». У него 22 очка в 35 играх при «+18»
Владислав Наместников сделал 2 передачи в матче с «Анахаймом».
Форвард «Виннипега» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (3:1).
В активе 31-летнего россиянина 22 (4+18) очка в 35 играх при полезности «+18» (делит 8-е место в лиге по этому показателю с 3 другими игроками).
Сегодня Наместников (17:25, 0:38 – в большинстве, 1:21 – в меньшинстве, «+1») не бросал в створ.
Он отметился 2 силовыми приемами и 1 блоком. На вбрасываниях показал 42,9% эффективности (выиграл 3 попытки из 7).