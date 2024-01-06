Наместников сделал 2 передачи в матче с «Анахаймом». У него 22 очка в 35 играх при «+18»

Теги Анахайм НХЛ Владислав Наместников Виннипег Хоккей

Владислав Наместников сделал 2 передачи в матче с «Анахаймом».

Форвард «Виннипега» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (3:1).

В активе 31-летнего россиянина 22 (4+18) очка в 35 играх при полезности «+18» (делит 8-е место в лиге по этому показателю с 3 другими игроками). 

Сегодня Наместников (17:25, 0:38 – в большинстве, 1:21 – в меньшинстве, «+1») не бросал в створ.

Он отметился 2 силовыми приемами и 1 блоком. На вбрасываниях показал 42,9% эффективности (выиграл 3 попытки из 7). 

6 комментариев
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стоило мне поменять Наместникова на Виларди в фентази, как у первого поперло, а второй сбавил обороты
+4
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+4
Спасает карьеру Влад в этом сезоне. Может, ещё и получит хороший контракт под занавес карьеры, миллиона на 3-4.
+4
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+4
Рик Боунесс - лучший тренер для Наместникова
+3
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+3
Ответ Einfach Safari
ему 32 всего, ещё играть и играть
Дело не только в возрасте, а в том, что в последние годы он сменил кучу команд и нигде не закрепился. Репутация у таких игроков не очень хорошая. Ещё 1-2 трейда и его только на минималку бы взяли. А сейчас он показывает, что может быть очень эффективен всего за 2 млн.
+2
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+2
На каком месте по полезности в лиге?
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Ответ Александр Сабреков
Спасает карьеру Влад в этом сезоне. Может, ещё и получит хороший контракт под занавес карьеры, миллиона на 3-4.
ему 32 всего, ещё играть и играть
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