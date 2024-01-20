Генменеджер «Вашингтона» о продлении контракта с Протасом: «Ожидаем, что он будет играть ключевую роль в этой команде в течение многих лет»

Генеральный менеджер «Вашингтона» высказался о продлении контракта с Алексей Протасом.

«Кэпиталс» продлили контракт 23-летнего форварда на 5 лет с кэпхитом 3,375 млн долларов.

« – молодой и талантливый игрок, и мы рады подписать с ним долгосрочный контракт. Он добился больших успехов в своей профессиональной карьере, и мы ожидаем, что он продолжит совершенствоваться и будет играть ключевую и центральную роль в этой команде в течение многих лет», – сказал .

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Протас провел 42 матча и набрал 18 (3+15) очков при полезности «минус 2», 4 минутах штрафа и среднем времени на льду 13:01.

Также в его активе 12 силовых приемов, 22 блока и 23 перехвата шайбы (3-е место в команде) при 20 потерях.