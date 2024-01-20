Генменеджер «Вашингтона» о продлении контракта с Протасом: «Ожидаем, что он будет играть ключевую роль в этой команде в течение многих лет»

Теги Вашингтон НХЛ Брайан Маклеллан Алексей Протас Хоккей

Генеральный менеджер «Вашингтона» высказался о продлении контракта с Алексей Протасом.

«Кэпиталс» продлили контракт 23-летнего форварда на 5 лет с кэпхитом 3,375 млн долларов.

«Алексей – молодой и талантливый игрок, и мы рады подписать с ним долгосрочный контракт. Он добился больших успехов в своей профессиональной карьере, и мы ожидаем, что он продолжит совершенствоваться и будет играть ключевую и центральную роль в этой команде в течение многих лет», – сказал Брайан Маклеллан.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Протас провел 42 матча и набрал 18 (3+15) очков при полезности «минус 2», 4 минутах штрафа и среднем времени на льду 13:01.  

Также в его активе 12 силовых приемов, 22 блока и 23 перехвата шайбы (3-е место в команде) при 20 потерях. 

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9 комментариев
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Ну какую ещё важную и центральную роль может играть игрок, хоккейный IQ которого максимум только для 3 звена?
+12
-2
+10
За такие деньги,как мне кажется ,не самое дальновидное решение(но хочется ошибаться).Как Игрок он неплох
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Ответ Сельмаш1930
Ну какую ещё важную и центральную роль может играть игрок, хоккейный IQ которого максимум только для 3 звена?
Через 3 года выкупят по лекалам Рейнджерс
+3
-3
0
Ответ Direct free kick
Мешок Макмайкл и тем более баст Милано никая не "молодёжь", а уже сбитые лётчики
кто их там сбил? и чем?))
Майкмайкл 2001 года. выходит на контракт, так же как Протас, но только ему минимум 5.5 придётся давать.
а Милано, как по мне, просто не в своей команде играет.
+3
-3
0
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