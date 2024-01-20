«Вашингтон» продлил Протаса на 5 лет с кэпхитом 3,375 млн долларов

Теги Вашингтон НХЛ Алексей Протас деньги Хоккей

«Вашингтон» продлил Алексея Протаса на 5 лет с кэпхитом 3,375 млн долларов.

Новое соглашение c 23-летним форвардом вступит в силу с сезона-2024/25. Текущий сезон – последний по контракту новичка. 

Общая сумма контракта – 16,875 млн долларов. Из них 7 млн будут выплачены в виде авансов (подписных бонусов), как отмечает CapFriendly.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ белорусский нападающий провел 42 матча и набрал 18 (3+15) очков при полезности «минус 2», 4 минутах штрафа и среднем времени на льду 13:01.  

Также в его активе 12 силовых приемов, 22 блока и 23 перехвата шайбы (3-е место в команде) при 20 потерях. 

Всего в регулярках Протас провел 133 матча и набрал 42 (10+32) очка. В плей-офф не играл. 

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19 комментариев
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Ответ Альберт Кот
Хороший контракт и для Протаса и для клуба.
пока он хороший только для Протаса
+51
-4
+47
Закрепился в НХЛ, поздравляю.
+19
-3
+16
Ответ Nastra
Хоть я и белорус, но в шоке от контракта. Насыпать такую сумму, да и на 5 лет. Не знаю, явная переплата.
У Протоса очков больше....чем у Кузнецова.
+16
-5
+11
Хоть я и белорус, но в шоке от контракта. Насыпать такую сумму, да и на 5 лет. Не знаю, явная переплата.
+19
-12
+7
неслабо. С контракта новичка сразу до 3,3. В топ худших контрактов он не будет, но переплатили явно.
+9
-2
+7
Ответ Вадим Кемеж
У Протоса очков больше....чем у Кузнецова.
Кузя уже второй год не играет, а катается туда - сюда, это не показатель)
+6
0
+6
Белорусский космос:)
+4
0
+4
Контракт пока больше похожий на инвестицию. Если Протас будет прогрессировать в атакующем плане, то вложения точно окупит. В противном случае - будет АХЛовец за 3,5 мульта в год
+6
-2
+4
Ответ Коршунов-73
А мне кажется, что Протас возможно даже и продешевил. В ближайшие сезоны скорее всего точно будет в топ-6 Вашингтона. Ну или срок можно было покороче..
Он будет в топ 6, если сохранится такой же АХЛовский состав у Вашиков, и то не факт, если конечно не прибавит
+5
-1
+4
Хороший контракт и для Протаса и для клуба.
+11
-9
+2
С учётом срока нормальный контракт. Если Алексей будет также прогрессировать, первые год-два по ощущениям, да и реальному рынку, будет переплата, последние годы недоплата)) В целом норма.
+5
-3
+2
Сбылись Алёшкины мечты...
+2
-2
0
Агент молодчик и парнишку и его семью можно поздравить.
с учётом налогов, он получит на руки за 5 лет, в российских рублях, больше полмиллиарда.
В КХЛ ему такие деньги никто не даст.
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Будет немногим больше чем Шарангович зарабатывать.)) .
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