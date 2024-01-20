«Вашингтон» продлил Протаса на 5 лет с кэпхитом 3,375 млн долларов

«Вашингтон» продлил Алексея Протаса на 5 лет с кэпхитом 3,375 млн долларов.

Новое соглашение c 23-летним форвардом вступит в силу с сезона-2024/25. Текущий сезон – последний по контракту новичка.

Общая сумма контракта – 16,875 млн долларов. Из них 7 млн будут выплачены в виде авансов (подписных бонусов), как отмечает CapFriendly.

В текущем регулярном чемпионате белорусский нападающий провел 42 матча и набрал 18 (3+15) очков при полезности «минус 2», 4 минутах штрафа и среднем времени на льду 13:01.

Также в его активе 12 силовых приемов, 22 блока и 23 перехвата шайбы (3-е место в команде) при 20 потерях.

Всего в регулярках провел 133 матча и набрал 42 (10+32) очка. В плей-офф не играл.