Овечкин – 3-я звезда матча с «Айлендерс»: 1-й дубль в сезоне, 5 бросков и 4 хита и «+2» за 18:09
Александр Овечкин был признан третьей звездой матча с «Айлендерс».
Капитан «Вашингтона» сделал первый дубль в текущем сезоне НХЛ в игре против клуба с Лонг-Айленда (4:1).
Первой звездой был признан вратарь «Кэпиталс» Хантер Шеппард, отразивший 36 бросков из 37, второй – форвард Алексей Протас с первым голом в сезоне.
Овечкин (18:09, 1:54 – в большинстве, «+2») сегодня отметился 5 бросками в створ, 4 силовыми приемами, 2 блоками и 1 перехватом.
Овечкин забил 825-й и 826-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 68 шайб
Эксперты, я что-то запутался