Овечкин – 3-я звезда матча с «Айлендерс»: 1-й дубль в сезоне, 5 бросков и 4 хита и «+2» за 18:09

Теги рейтинги Айлендерс Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Алексей Протас Хантер Шеппард Хоккей

Александр Овечкин был признан третьей звездой матча с «Айлендерс».

Капитан «Вашингтона» сделал первый дубль в текущем сезоне НХЛ в игре против клуба с Лонг-Айленда (4:1).

Первой звездой был признан вратарь «Кэпиталс» Хантер Шеппард, отразивший 36 бросков из 37, второй – форвард Алексей Протас с первым голом в сезоне. 

Овечкин (18:09, 1:54 – в большинстве, «+2») сегодня отметился 5 бросками в створ, 4 силовыми приемами, 2 блоками и 1 перехватом. 

Овечкин забил 825-й и 826-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 68 шайб

5 комментариев

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severchanin
Первый матч Вашингтона в этом сезоне смотрел полностью, до этого хайлайтами обходился. Ох и потяжелел же Саня, даже по сравнению с прошлым сезоном. Надеюсь, что все же выдюжит в борьбе со спортивной старостью в гонке за главным рекордом НХЛ.
+6
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Сергей Кильцов
Прям вовремя дубль! Спасибо, Саня за прекрасное настроение в выходной день!)
+5
-1
+4
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Егор Параскун
Интересно, что в этот раз придумают специалисты из комментариев по тренировкам, чтобы побухтеть на Овечкина?
+3
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+3
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RIVAAA
Вашик лишился ПО или нет? Вроде они последние были.
Эксперты, я что-то запутался
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Дмитрий Травницкий
на другой ветке один чудак написал, что в первой шайбе не было никакого креатива. Просто бросил по воротам😁
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