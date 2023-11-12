Овечкин – 3-я звезда матча с «Айлендерс»: 1-й дубль в сезоне, 5 бросков и 4 хита и «+2» за 18:09

Александр Овечкин был признан третьей звездой матча с «Айлендерс».

Капитан « » сделал первый дубль в текущем сезоне НХЛ в игре против клуба с Лонг-Айленда (4:1).

Первой звездой был признан вратарь «Кэпиталс» Хантер Шеппард, отразивший 36 бросков из 37, второй – форвард с первым голом в сезоне.

Овечкин (18:09, 1:54 – в большинстве, «+2») сегодня отметился 5 бросками в створ, 4 силовыми приемами, 2 блоками и 1 перехватом.

Овечкин забил 825-й и 826-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 68 шайб