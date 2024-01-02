Спенсер Карбери: «Протас – один из лучших хоккеистов «Вашингтона» в этом сезоне. Он стал топ-игроком. Стараемся отправить его на лед в любой ситуации»

Спенсер Карбери назвал Алексея Протаса одним из лучших игроков «Вашингтона».

Белорусский нападающий набрал 18 (3+15) очков в 33 матчах чемпионата .

«Он один из наших лучших хоккеистов в этом сезоне. Хотя в начале это было не так, но он продолжает становиться все лучше и лучше. Он очень хорошо видит площадку, когда владеет шайбой.

Думаю, что звено Протаса [с Макмайклом и Мантой] – первое для нас в этом сезоне, они стали для нас теми, на кого мы постоянно можем положиться. Это звено очень и очень эффективно.

Алексей играет на высоком уровне. Он выходит на лед в овертайме «3 на 3». Или играет в формате «4 на 4». Он выходит в концовках матчей, защищается против лучших у соперника.

Он стал одним из наших топ-игроков. И поэтому мы стараемся отправить его на площадку в любой возможной ситуации», – сказал главный тренер « » Спенсер Карбери.