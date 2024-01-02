Спенсер Карбери: «Протас – один из лучших хоккеистов «Вашингтона» в этом сезоне. Он стал топ-игроком. Стараемся отправить его на лед в любой ситуации»

Теги Вашингтон НХЛ Алексей Протас Спенсер Карбери Хоккей

Спенсер Карбери назвал Алексея Протаса одним из лучших игроков «Вашингтона».

Белорусский нападающий набрал 18 (3+15) очков в 33 матчах чемпионата НХЛ.

«Он один из наших лучших хоккеистов в этом сезоне. Хотя в начале это было не так, но он продолжает становиться все лучше и лучше. Он очень хорошо видит площадку, когда владеет шайбой.

Думаю, что звено Протаса [с Макмайклом и Мантой] – первое для нас в этом сезоне, они стали для нас теми, на кого мы постоянно можем положиться. Это звено очень и очень эффективно.

Алексей играет на высоком уровне. Он выходит на лед в овертайме «3 на 3». Или играет в формате «4 на 4». Он выходит в концовках матчей, защищается против лучших у соперника.

Он стал одним из наших топ-игроков. И поэтому мы стараемся отправить его на площадку в любой возможной ситуации», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

17 комментариев
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Леха - молодец. Рад за земляка. В этом сезоне он действительно играет лучше чем в прошлом. Свои 700 тыс. долларов он сейчас точно отрабатывает.
+12
-2
+10
Протас действительно очень спрогрессировал в этом году. Его игра, в отличии от многих, реально радует глаз
+9
-2
+7
Лысый дворник, пшел прочь
+9
-4
+5
вот это я понимаю топ-игрок с 3 шайбами! Макди,Куч, Леон - подержите наше пиво.
+6
-3
+3
Алексей - красавец. Раскрывается, как игровик постепенно.
+6
-4
+2
Ответ Direct free kick
Уилсон с весны 2018 до травмы с Флоридой в 2022 - кошмар соперника, белорус рядом не валялся и не будет. Увы и ах
так он ещё молод, 21 год, есть куда расти
+2
0
+2
Ответ Direct free kick
Аяз Шабудинов совсем того, быстрее бы его уволили, Жерар Галлан ждёт звонка
ты так будешь про Аяза говорить,и я потеряю славу ижевского)ведь он мой ижевский)и я участвовал когда то,в coffe like)
+3
-2
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Ответ Direct free kick
Не люблю инфоцыган: сатья дас, аяз, вашингтонский аяз, игарь ларионофф, лёня слуцукер - все инфоцыгане
я не меньше тебя это понимаю)но Вардан)мне было лет 17-18,был Аяз)моего же года)да,спасибо,родителям его)но он навел смуту)
+2
-1
+1
Ответ Direct free kick
Юбердо за 2 топовых года во Флориде 2018/19 и 2021/22 набрал столько, сколько белорус наверно за всю жизнь в НХЛ не факт, что потянет
после Грабовского)там вариантов не много)так что)
+3
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Ну тут сравнили с Кучеровым, Макдэвидом... речь идёт про Вашингтон конкретно. А с Кузнецовым, Оши всё понявшим Бэкстремом.С такими контрактами и результативностью конечно Лёха в ТОПе.
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Ответ Артем Зырянов
Алексей - красавец. Раскрывается, как игровик постепенно.
второго звена)когда то и ТоммиГан,это будущее Кэпс)а это выбор в первом раунде драфта)жесть то какая)
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