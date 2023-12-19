«Вашингтон» вызвал Мирошниченко из АХЛ. У 19-летнего форварда 15 (8+7) очков в 27 матчах за «Херши»

Теги Вашингтон НХЛ АХЛ Херши Брайан Маклеллан Хендрикс Лапьер Иван Мирошниченко Хоккей

«Вашингтон» вызвал Ивана Мирошниченко из АХЛ.

«Кэпиталс» вызвали 19-летнего нападающего из своего фарм-клуба «Херши», сообщил генеральный менеджер клуба НХЛ Брайан Маклеллан. Также к составу «Вашингтона» присоединится Хендрикс Лапьер.

«Вашингтон» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером на драфте НХЛ-2022. В текущем сезоне АХЛ российский хоккеист провел 27 матчей и набрал 15 (8+7) очков. В НХЛ форвард еще не играл. 

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2 комментария
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Ответ Mephi027
Может его к Овечкину поставить? Уже проклятие какое-то.
Тоже об этом подумал, но он точно только для первых двух звеньев. Интересно, посмотрим, увидим… На Ване только успехов, тем более после такого выздоровления💪
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