«Вашингтон» вызвал Мирошниченко из АХЛ. У 19-летнего форварда 15 (8+7) очков в 27 матчах за «Херши»
«Вашингтон» вызвал Ивана Мирошниченко из АХЛ.
«Кэпиталс» вызвали 19-летнего нападающего из своего фарм-клуба «Херши», сообщил генеральный менеджер клуба НХЛ Брайан Маклеллан. Также к составу «Вашингтона» присоединится Хендрикс Лапьер.
«Вашингтон» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером на драфте НХЛ-2022. В текущем сезоне АХЛ российский хоккеист провел 27 матчей и набрал 15 (8+7) очков. В НХЛ форвард еще не играл.