«Вашингтон» вызвал Мирошниченко из АХЛ. У 19-летнего форварда 15 (8+7) очков в 27 матчах за «Херши»

«Вашингтон» вызвал Ивана Мирошниченко из АХЛ.

«Кэпиталс» вызвали 19-летнего нападающего из своего фарм-клуба « », сообщил генеральный менеджер клуба НХЛ Брайан Маклеллан. Также к составу « » присоединится .

«Вашингтон» выбрал под общим 20-м номером на драфте НХЛ-2022. В текущем сезоне российский хоккеист провел 27 матчей и набрал 15 (8+7) очков. В НХЛ форвард еще не играл.