Генменеджер «Торпедо» о продлении контракта с Ларионовым: «Это возможность развивать молодых ребят эволюционным путем, не сжигая государственных денег»

Генеральный менеджер «Торпедо» высказался о продлении контракта с Игорем Ларионовым.

Вчера нижегородский клуб объявил о продлении соглашения с тренером на 3 года.

«Игорь Николаевич – важная часть «Торпедо». Мы рады, что он остается и для нас это возможность развивать молодых ребят эволюционным путем, не вкладывая сразу и не сжигая огромное количество государственных денег.

Именно развиваясь и выращивая своих ребят, свою молодежь, прийти к Кубку. Или, по крайней мере, к амбициозным целям. Мы очень рады, что Игорь Николаевич с нами на три года. И что ему все понравилось, его зацепил нижегородский движ», – сказал Максим Гафуров.