Генменеджер «Торпедо» о продлении контракта с Ларионовым: «Это возможность развивать молодых ребят эволюционным путем, не сжигая государственных денег»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Максим Гафуров Хоккей

Генеральный менеджер «Торпедо» высказался о продлении контракта с Игорем Ларионовым.

Вчера нижегородский клуб объявил о продлении соглашения с тренером на 3 года. 

«Игорь Николаевич – важная часть «Торпедо». Мы рады, что он остается и для нас это возможность развивать молодых ребят эволюционным путем, не вкладывая сразу и не сжигая огромное количество государственных денег.

Именно развиваясь и выращивая своих ребят, свою молодежь, прийти к Кубку. Или, по крайней мере, к амбициозным целям. Мы очень рады, что Игорь Николаевич с нами на три года. И что ему все понравилось, его зацепил нижегородский движ», – сказал Максим Гафуров.

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15 комментариев
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Ларионов -это игра в долгую. За короткий срок он может немного сверкнуть, да и сверкнул, но это лишь отрезок. Он должен сделать прочную систему. И это единственный шанс Торпедо на глобальный, а не локальный успех. С мешками иначе нельзя соперничать.
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Самый лучший и эволюционный путь развития молодых игроков в СКА и красной машине . Об этом все знают , народ не обманешь .
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Ответ Красная стрела
Ларионов -это игра в долгую. За короткий срок он может немного сверкнуть, да и сверкнул, но это лишь отрезок. Он должен сделать прочную систему. И это единственный шанс Торпедо на глобальный, а не локальный успех. С мешками иначе нельзя соперничать.
Полностью согласен! При нашем бюджете совершенно правильно воспитывать молодежь, а дальше будет видно!
+5
-1
+4
Ответ Красная стрела
Ларионов -это игра в долгую. За короткий срок он может немного сверкнуть, да и сверкнул, но это лишь отрезок. Он должен сделать прочную систему. И это единственный шанс Торпедо на глобальный, а не локальный успех. С мешками иначе нельзя соперничать.
Красавчик ! Изложил по науке как есть!
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+4
не сжигая государственных денег?
не дайте это прочитать Йозе Марино
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+3
Вину нужна выдержка, это понятно. Но если изначально вино - гвно, то выдержка не поможет)
+3
-1
+2
Ответ Операция Ы
Вину нужна выдержка, это понятно. Но если изначально вино - гвно, то выдержка не поможет)
Ларионов в вине понимает всяко больше нашего.
+3
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Если честно, я думал сезон, два и домой в Москву. А тут продлили на 3 года.
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То, что НН все устраивает - значит правильно подписались.
Но не разделяю слишком большого оптимизма болельщиков - пока в задачах Торпедо не стоит построение чемпионской команды.
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Ответ Операция Ы
Вину нужна выдержка, это понятно. Но если изначально вино - гвно, то выдержка не поможет)
Отправится в ВХЛ (Винную Хоккейную)
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Ответ Machine Head
Самый лучший и эволюционный путь развития молодых игроков в СКА и красной машине . Об этом все знают , народ не обманешь .
Кого развили? Перечисли каждого
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