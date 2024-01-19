Генменеджер «Торпедо»: «Ларионов подозрительно смотрел на КХЛ, но ему понравилось – вдохновил нижегородский кураж. Мы выбрали сложную дорожку, где нужно не просто получать бюджет и скупать игроков»
Максим Гафуров оценил продление контракта с Игорем Ларионовым.
«Торпедо» продлило соглашение со специалистом на три сезона.
– На самом деле мне нечего добавить к тому, что мы озвучивали два года назад. Ларионов прекрасно подходит под нашу систему. Он прекрасно развивает молодежь.
Он сначала приезжал к нам с двухлетним контрактом, чтобы осмотреться в Нижнем Новгороде.
После большого опыта в НХЛ он немного подозрительно смотрел на КХЛ. Однако ему все понравилось. Нижегородский кураж вдохновил его.
Игорь Николаевич видит, что здесь набирается прекрасный состав и кадры, что с этой командой можно пойти за чем-то большим и написать красивую историю.
Это наш путь – мы выбрали самую интересную и сложную дорожку, на которой нужно постоянно расти и развиваться, а не просто получать бюджет и пытаться скупить лучших игроков.
Полномерное развитие – и есть цель этого трехлетнего контракта.
– Как долго вели переговоры и были ли по ходу них сложности?
– Не могу сказать, что переговоры были сложными.
Наверное, основной момент, почему мы объявили о продлении именно сейчас, а не до Нового года, потому что у нас решался ряд системных вопросов.
Это и утверждение стратегии правлением клуба, которое всегда собирается в декабре.
Поэтому мы еще осенью говорили, что мы в диалоге с тренером. Каких-то сложностей у нас не возникло, – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.
Как бы не задеть кое-чьë самолюбие
Ох, как классно газпром приложил!!!! Респект, НН!!!
И это дает плоды, причем не только в хоккее!!! Респект!!!