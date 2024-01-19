Генменеджер «Торпедо»: «Ларионов подозрительно смотрел на КХЛ, но ему понравилось – вдохновил нижегородский кураж. Мы выбрали сложную дорожку, где нужно не просто получать бюджет и скупать игроков»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Спорт-Экспресс Максим Гафуров Хоккей

Максим Гафуров оценил продление контракта с Игорем Ларионовым.

«Торпедо» продлило соглашение со специалистом на три сезона.

– На самом деле мне нечего добавить к тому, что мы озвучивали два года назад. Ларионов прекрасно подходит под нашу систему. Он прекрасно развивает молодежь.

Он сначала приезжал к нам с двухлетним контрактом, чтобы осмотреться в Нижнем Новгороде.

После большого опыта в НХЛ он немного подозрительно смотрел на КХЛ. Однако ему все понравилось. Нижегородский кураж вдохновил его.

Игорь Николаевич видит, что здесь набирается прекрасный состав и кадры, что с этой командой можно пойти за чем-то большим и написать красивую историю.

Это наш путь – мы выбрали самую интересную и сложную дорожку, на которой нужно постоянно расти и развиваться, а не просто получать бюджет и пытаться скупить лучших игроков.

Полномерное развитие – и есть цель этого трехлетнего контракта.

– Как долго вели переговоры и были ли по ходу них сложности?

– Не могу сказать, что переговоры были сложными.

Наверное, основной момент, почему мы объявили о продлении именно сейчас, а не до Нового года, потому что у нас решался ряд системных вопросов.

Это и утверждение стратегии правлением клуба, которое всегда собирается в декабре.

Поэтому мы еще осенью говорили, что мы в диалоге с тренером. Каких-то сложностей у нас не возникло, – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.

6 комментариев
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"Получать бюджет и скупать лучших игроков"

Как бы не задеть кое-чьë самолюбие
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"...а не просто получать бюджет и пытаться скупить лучших игроков..."
Ох, как классно газпром приложил!!!! Респект, НН!!!
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Сложная дорога нам предстоит… Но дорогу осилит идущий!
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"Это наш путь – мы выбрали самую интересную и сложную дорожку, на которой нужно постоянно расти и развиваться"
И это дает плоды, причем не только в хоккее!!! Респект!!!
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Ответ AK_Flash
"Получать бюджет и скупать лучших игроков" Как бы не задеть кое-чьë самолюбие
Там такая "шапка Мономаха", что под ней сложно что-либо задеть
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