Гендиректор «Торпедо» об условиях контракта Ларионова: «Мы по достоинству оценили Игоря Николаевича. Ему поступали звонки поработать в других клубах в прошлом сезоне»

Генеральный директор «Торпедо» ответил на вопрос об условиях контракта Игоря Ларионова.

Специалист продлил соглашение с клубом на три сезона.

– Переговоры с Игорем Николаевичем прошли быстро. Все были заинтересованы в продолжении сотрудничества.

И глава региона Глеб Сергеевич Никитин, и хоккейный клуб «Торпедо», и сам Игорь Николаевич. В этом плане никаких препятствий не было. По сегодняшним меркам мы договорились быстро.

– Условия нового соглашения стали лучше?

– Конечно, мы оценили по достоинству Игоря Николаевича.

– Пришлось выдержать конкуренцию за Ларионова со стороны других клубов?

– Этот вопрос, наверное, уместнее было бы задать Игорю Николаевичу.

Уже в прошлом сезоне ему неоднократно поступали звонки с приглашениями поработать в других клубах.

Но Игорь Николаевич хочет довести до логичного завершения то, что он начал в Нижнем Новгороде, – сказал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.