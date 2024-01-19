Гендиректор «Торпедо» об условиях контракта Ларионова: «Мы по достоинству оценили Игоря Николаевича. Ему поступали звонки поработать в других клубах в прошлом сезоне»

Теги Торпедо Александр Харламов Игорь Ларионов КХЛ Матч ТВ Хоккей

Генеральный директор «Торпедо» ответил на вопрос об условиях контракта Игоря Ларионова.

Специалист продлил соглашение с клубом на три сезона.

– Переговоры с Игорем Николаевичем прошли быстро. Все были заинтересованы в продолжении сотрудничества.

И глава региона Глеб Сергеевич Никитин, и хоккейный клуб «Торпедо», и сам Игорь Николаевич. В этом плане никаких препятствий не было. По сегодняшним меркам мы договорились быстро.

– Условия нового соглашения стали лучше?

– Конечно, мы оценили по достоинству Игоря Николаевича.

– Пришлось выдержать конкуренцию за Ларионова со стороны других клубов?

– Этот вопрос, наверное, уместнее было бы задать Игорю Николаевичу.

Уже в прошлом сезоне ему неоднократно поступали звонки с приглашениями поработать в других клубах.

Но Игорь Николаевич хочет довести до логичного завершения то, что он начал в Нижнем Новгороде, – сказал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.

11 комментариев
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Думаю, что для Игоря Николаевича деньги не самое главное! В Торпедо он вершитель судеб, лидер, человек определяющий развитие клуба! В немногих клубах лиги ему было бы позволено делать все что ему необходимо!
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Реально отличная новость!!! Спасибо менеджменту. Думаю сейчас Профессор смотря на последние результаты понял что для завоевания Кубка нужно 2-3 года. Чтобы из ребят получилась команда способная взять чемпионство.
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Отличная новость!!!!!!!
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25-30 в год мне кажется. Ваши ставки господа
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И всё это удовольствие на бюджете нижегородцев и ГАЗа.
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Надеюсь взаимно выгодное соглашение, вряд-ли кто то предложил бы условия сотрудничества лучше.Деньгами конечно нас перебили бы ,а вот свободой действий и временем вряд-ли, топам нужен кубок в короткие сроки,там столько молодёжи на лавке не увидишь
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Ответ pizzatcarizza
25-30 в год мне кажется. Ваши ставки господа
Ну уж точно не 80 как у Воробьева
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Ответ vadim 1980
Ну уж точно не 80 как у Воробьева
Таких денег в Нижнем нет ни у кого )
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Ответ pizzatcarizza
25-30 в год мне кажется. Ваши ставки господа
Я думаю 50. Если некоторым не особо ценным легионерам такое предлагали, то Ларионову тем более не зажмотили.
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Ответ pizzatcarizza
25-30 в год мне кажется. Ваши ставки господа
Известно, что 17
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Ответ Мерседес-Бендзь
И всё это удовольствие на бюджете нижегородцев и ГАЗа.
Купи газельку
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