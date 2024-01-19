Гендиректор «Торпедо» об условиях контракта Ларионова: «Мы по достоинству оценили Игоря Николаевича. Ему поступали звонки поработать в других клубах в прошлом сезоне»
Генеральный директор «Торпедо» ответил на вопрос об условиях контракта Игоря Ларионова.
Специалист продлил соглашение с клубом на три сезона.
– Переговоры с Игорем Николаевичем прошли быстро. Все были заинтересованы в продолжении сотрудничества.
И глава региона Глеб Сергеевич Никитин, и хоккейный клуб «Торпедо», и сам Игорь Николаевич. В этом плане никаких препятствий не было. По сегодняшним меркам мы договорились быстро.
– Условия нового соглашения стали лучше?
– Конечно, мы оценили по достоинству Игоря Николаевича.
– Пришлось выдержать конкуренцию за Ларионова со стороны других клубов?
– Этот вопрос, наверное, уместнее было бы задать Игорю Николаевичу.
Уже в прошлом сезоне ему неоднократно поступали звонки с приглашениями поработать в других клубах.
Но Игорь Николаевич хочет довести до логичного завершения то, что он начал в Нижнем Новгороде, – сказал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.