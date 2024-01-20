Бывший тренер «СКА-1946» Филатов вошел в штаб Ларионова в «Торпедо». Они вместе работали в молодежной сборной России

Теги Торпедо Молодежная сборная России по хоккею с шайбой сборная России U18 Игорь Ларионов КХЛ МХЛ СКА-1946 Владимир Филатов сборная России U17 Хоккей

Владимир Филатов вошел в штаб Игоря Ларионова в «Торпедо».

«Тренерский состав «Торпедо» пополнил специалист c богатым и успешным опытом работы на клубном и международном уровне.

Свою тренерскую карьеру специалист начинал в 2005 году. После окончания Высшей школы тренеров приступил к работе в МХЛ, где становился серебряным призером в штабе «СКА-1946». Также с юниорами Санкт-Петербурга он побеждал в чемпионате страны.

После этого Владимир Викторович перешел на работу в сборную России, где возглавлял юниорские команды разных возрастов. Дважды он выигрывал серебряные медали юниорских чемпионатов мира, золото и бронзу Кубка Глинки/Гретцки, становился победителем Юношеских Олимпийских Игр.

Под руководством Игоря Ларионова работал в штабе молодежной сборной страны на МЧМ и национальной сборной – на Евротуре.

Помимо этого, в качестве главного тренера он стал победителем Кубка Харламова в чемпионате-2021/22, а сезон спустя под его руководством «СКА-1946» стал лучшей командой регулярного чемпионата.

Желаем успешной и продуктивной работы в тренерском штабе «Торпедо»!» – говорится в сообщении клуба. 

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дай бог на пользу Торпедо.
+9
0
+9
Добро пожаловать в тренерский штаб Торпедо! Молодой, достаточно опытный, хорошо знаком с Игорем Николаевичем. Надеюсь пойдет на пользу развития команды!
+4
0
+4
Это пополнение ТШ или кто то на выход?
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Пасечник
Это пополнение ТШ или кто то на выход?
Пополнение.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий