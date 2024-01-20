Бывший тренер «СКА-1946» Филатов вошел в штаб Ларионова в «Торпедо». Они вместе работали в молодежной сборной России
Владимир Филатов вошел в штаб Игоря Ларионова в «Торпедо».
«Тренерский состав «Торпедо» пополнил специалист c богатым и успешным опытом работы на клубном и международном уровне.
Свою тренерскую карьеру специалист начинал в 2005 году. После окончания Высшей школы тренеров приступил к работе в МХЛ, где становился серебряным призером в штабе «СКА-1946». Также с юниорами Санкт-Петербурга он побеждал в чемпионате страны.
После этого Владимир Викторович перешел на работу в сборную России, где возглавлял юниорские команды разных возрастов. Дважды он выигрывал серебряные медали юниорских чемпионатов мира, золото и бронзу Кубка Глинки/Гретцки, становился победителем Юношеских Олимпийских Игр.
Под руководством Игоря Ларионова работал в штабе молодежной сборной страны на МЧМ и национальной сборной – на Евротуре.
Помимо этого, в качестве главного тренера он стал победителем Кубка Харламова в чемпионате-2021/22, а сезон спустя под его руководством «СКА-1946» стал лучшей командой регулярного чемпионата.
Желаем успешной и продуктивной работы в тренерском штабе «Торпедо»!» – говорится в сообщении клуба.