Губернатор Нижегородской области: «Цель Ларионова – Кубок Гагарина. Продление контракта даст возможность создать команду-династию. «Торпедо» – одна из самых популярных команд страны»

Губернатор Нижегородской области назвал задачу Игоря Ларионова в «Торпедо».

Глеб Никитин прокомментировал продление договора тренера и « ».

«Продлили контракт с главным тренером «Торпедо» Игорем Ларионовым! Сегодня документ подписали сам Игорь Николаевич и гендиректор клуба Александр Харламов.

Договорились вместе работать еще три года. Продолжаем курс, взятый в начале прошлого сезона!

Сегодня «Торпедо» – одна из самых популярных команд страны, которую искренне любят не только дома, но и в других регионах. Рейтинг трансляций подтверждает это. За «Торпедо» следят, «Торпедо» восхищаются!

Минувший сезон стал самым успешным для команды за последние 30 лет – шестое место в чемпионате КХЛ!

Продление контракта даст возможность создать в Нижнем Новгороде команду-династию, команду, претендующую на главный трофей .

Цель Игоря Ларионова – . А вести за собой он умеет!

Рад, что наше сотрудничество продолжается, и именно Игорь Николаевич станет первым наставником «Торпедо» в новом Ледовом дворце! Профессор – в команде Нижегородской области!» – написал губернатор Нижегородской области.