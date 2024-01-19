Губернатор Нижегородской области: «Цель Ларионова – Кубок Гагарина. Продление контракта даст возможность создать команду-династию. «Торпедо» – одна из самых популярных команд страны»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Политика Глеб Никитин Хоккей

Губернатор Нижегородской области назвал задачу Игоря Ларионова в «Торпедо».

Глеб Никитин прокомментировал продление договора тренера и «Торпедо».

«Продлили контракт с главным тренером «Торпедо» Игорем Ларионовым! Сегодня документ подписали сам Игорь Николаевич и гендиректор клуба Александр Харламов.

Договорились вместе работать еще три года. Продолжаем курс, взятый в начале прошлого сезона!

Сегодня «Торпедо» – одна из самых популярных команд страны, которую искренне любят не только дома, но и в других регионах. Рейтинг трансляций подтверждает это. За «Торпедо» следят, «Торпедо» восхищаются!

Минувший сезон стал самым успешным для команды за последние 30 лет – шестое место в чемпионате КХЛ!

Продление контракта даст возможность создать в Нижнем Новгороде команду-династию, команду, претендующую на главный трофей КХЛ.

Цель Игоря Ларионова – Кубок Гагарина. А вести за собой он умеет!

Рад, что наше сотрудничество продолжается, и именно Игорь Николаевич станет первым наставником «Торпедо» в новом Ледовом дворце! Профессор – в команде Нижегородской области!» – написал губернатор Нижегородской области.

14 комментариев
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Ответ Bansly
Чтобы он подписывал непонятных дружков сынка, типа Литча и пилил бабки?)
Во-первых, Линч не так плох. Во-вторых - сколько денег дали, на столько он и подписывает)
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верим в команду!!!
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Правильное решение с подписанием контракта на 3 года… Есть время на создание команды готовой к высоким целям! Верим в команду!
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Ответ deadflower
Типичная речь чинуши
это про Уфу скорее, а тут чел реально заинтересован в результате
+4
-2
+2
Спасибо, Глеб Никитич, грамотный подход, не сомневался в Вас
+2
-1
+1
Ответ Николай Шерстнёв
Денег на сильных игроков Ларионову дать надо, чтоб состав хотя бы как в 14м году был)) Тогда и про КГ можно думать)
Чтобы он подписывал непонятных дружков сынка, типа Литча и пилил бабки?)
+5
-4
+1
Ответ Bansly
Чтобы он подписывал непонятных дружков сынка, типа Литча и пилил бабки?)
Один пример с контрактом в 10 лямов. На попил не тянет
+1
0
+1
Денег на сильных игроков Ларионову дать надо, чтоб состав хотя бы как в 14м году был))
Тогда и про КГ можно думать)
+1
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0
Типичная речь чинуши
+5
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Грамотный шаг
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У торпедонов самый смотрибельный хоккей, как ни крути.
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Ответ deadflower
Типичная речь чинуши
И что в ней неправильно?
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