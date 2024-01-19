Губернатор Нижегородской области: «Цель Ларионова – Кубок Гагарина. Продление контракта даст возможность создать команду-династию. «Торпедо» – одна из самых популярных команд страны»
Губернатор Нижегородской области назвал задачу Игоря Ларионова в «Торпедо».
Глеб Никитин прокомментировал продление договора тренера и «Торпедо».
«Продлили контракт с главным тренером «Торпедо» Игорем Ларионовым! Сегодня документ подписали сам Игорь Николаевич и гендиректор клуба Александр Харламов.
Договорились вместе работать еще три года. Продолжаем курс, взятый в начале прошлого сезона!
Сегодня «Торпедо» – одна из самых популярных команд страны, которую искренне любят не только дома, но и в других регионах. Рейтинг трансляций подтверждает это. За «Торпедо» следят, «Торпедо» восхищаются!
Минувший сезон стал самым успешным для команды за последние 30 лет – шестое место в чемпионате КХЛ!
Продление контракта даст возможность создать в Нижнем Новгороде команду-династию, команду, претендующую на главный трофей КХЛ.
Цель Игоря Ларионова – Кубок Гагарина. А вести за собой он умеет!
Рад, что наше сотрудничество продолжается, и именно Игорь Николаевич станет первым наставником «Торпедо» в новом Ледовом дворце! Профессор – в команде Нижегородской области!» – написал губернатор Нижегородской области.
Тогда и про КГ можно думать)