Владимир Плющев: «Зацикленность Гашека на России становится похожей на определенную манию, которая переходит в вялотекущую шизофрению»

Теги Владимир Плющев Доминик Гашек КХЛ Хоккей

«Зацикленность Гашека на России становится похожей на определенную манию, которая переходит в вялотекущую шизофрению. Раньше я полагал, что он пытается таким образом влезть в политику, но все уже поняли, что представляет собой чех.

На него не стоит обращать внимания, люди все меньше реагируют на его фокусы, и сам Доминик уже не знает, за что же ему ухватиться. Раньше он был на пике славы и обласкан прессой, а теперь лишь рядовая фигура с далеко не здоровыми идеями», — заявил бывший главный тренер сборной России.

Гашек о том, что НХЛ не заставила Овечкина убрать фото с Путиным из инстаграма: «Своими действиями лига поддерживает Россию и ее политику»

Гашек – российским хоккеистам: «Либо вы поддерживаете конфликт, либо вы против. Вы не можете соревноваться с нами до завершения событий на Украине»

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3 комментария
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Зацикленность пропаганды на Байдене и одной стране рядом тоже. У нас Подольск замерзает, а это под Москвой, а всех вас волновало как Байден проснулся. А Гашека в запой наши пропагандоны сами читают и ищут, чтобы разгонять трафик... Захарова больше бреда несет, но это прям правильные выражения
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Смешно слушать от ударенного загниванием Европы...
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