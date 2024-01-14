Владимир Плющев: «Зацикленность Гашека на России становится похожей на определенную манию, которая переходит в вялотекущую шизофрению»

«Зацикленность Гашека на России становится похожей на определенную манию, которая переходит в вялотекущую шизофрению. Раньше я полагал, что он пытается таким образом влезть в политику, но все уже поняли, что представляет собой чех.

На него не стоит обращать внимания, люди все меньше реагируют на его фокусы, и сам Доминик уже не знает, за что же ему ухватиться. Раньше он был на пике славы и обласкан прессой, а теперь лишь рядовая фигура с далеко не здоровыми идеями», — заявил бывший главный тренер сборной России.

Гашек о том, что НХЛ не заставила Овечкина убрать фото с Путиным из инстаграма: «Своими действиями лига поддерживает Россию и ее политику»

Гашек – российским хоккеистам: «Либо вы поддерживаете конфликт, либо вы против. Вы не можете соревноваться с нами до завершения событий на Украине»