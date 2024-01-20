Джим Рутерфорд: «Кузьменко потерял уверенность. Андрей – хороший игрок. Не сомневаюсь, что в «Ванкувере» или в другом клубе НХЛ он будет забивать»
Джим Рутерфорд высказался об игре форварда «Ванкувера» Андрея Кузьменко.
«Кузьменко потерял уверенность в себе. Андрей – хороший игрок, он может забивать.
И я не сомневаюсь, что в «Ванкувере» или в другом клубе НХЛ он будет забивать», – сказал президент «Ванкувера» по хоккейным операциям.
В этом сезоне Кузьменко набрал 19 (8+11) очков в 39 матчах. На данный момент российский форвард не набирает очки в 9 матчах подряд.
Изменилась система игры в Кэнакс, Кузьменко пока не нашел себя в ней. Но НХЛ — это не про индивидуальную статистику (если ты не Овечкин, конечно). Это про командный результат. А он есть. Хоть вклад Кузьменко и не велик в этом сезоне.
Плей-офф покажет.
Но думаю второй раунд Кэнакс сделают.