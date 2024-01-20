Джим Рутерфорд: «Кузьменко потерял уверенность. Андрей – хороший игрок. Не сомневаюсь, что в «Ванкувере» или в другом клубе НХЛ он будет забивать»

Теги Ванкувер Джим Рутерфорд НХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

Джим Рутерфорд высказался об игре форварда «Ванкувера» Андрея Кузьменко.

«Кузьменко потерял уверенность в себе. Андрей – хороший игрок, он может забивать.

И я не сомневаюсь, что в «Ванкувере» или в другом клубе НХЛ он будет забивать», – сказал президент «Ванкувера» по хоккейным операциям.

В этом сезоне Кузьменко набрал 19 (8+11) очков в 39 матчах. На данный момент российский форвард не набирает очки в 9 матчах подряд.

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17 комментариев
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На выход, короче.
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так слона не продают.
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Ответ Андрей Серафимович
Комментарий удален модератором
Первое слово — не по адресу. Команда идет на 1-м месте в лиге, значит, руководство и тренеры все делают правильно.

Изменилась система игры в Кэнакс, Кузьменко пока не нашел себя в ней. Но НХЛ — это не про индивидуальную статистику (если ты не Овечкин, конечно). Это про командный результат. А он есть. Хоть вклад Кузьменко и не велик в этом сезоне.
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Ответ vzi
Первое слово — не по адресу. Команда идет на 1-м месте в лиге, значит, руководство и тренеры все делают правильно. Изменилась система игры в Кэнакс, Кузьменко пока не нашел себя в ней. Но НХЛ — это не про индивидуальную статистику (если ты не Овечкин, конечно). Это про командный результат. А он есть. Хоть вклад Кузьменко и не велик в этом сезоне.
Бесполезно объяснять)) у некоторых логика - русский стал играть хуже - физрук виноват. Карбери из Вашингтона последними словами поливают, из-за того, что Саша забить не может за 120 минут большинства. Кузьменко сдал? Так это Токкет дол….б, и пусть Ванкувер на первом месте
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Ответ Андрей Серафимович
Нет, это не моя логика. Я не русский. Меня возмущает не то, что игрок не соответствует стилю игры нынешних Кэнакс, а то, что Токкет его на лавке полирует, один-два-три матча пропустить - это нормально, мы наблюдали это в отношении многих игроков в последние сезоны. Но, не в таком количестве в течение половины сезона. Не подходит игрок, никаких проблем, обменяй его. И уверенность Кузьменко потерял именно из-за тренерских решений.
а что не так со стилем Ванкувера? Команда много забивает. Миллер, Петерсен, Боско много забивают за счёт индивидуального мастерства. Кузьменко получает огромное количество шансов. У него что тренеры клюшку отбирают или запрещают пересекать красную линию?! Объективно что сам Кузьменко резко сдал, при это не отрабатывает в обороне, в средней зоне
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39 голов в прошлом сезоне и 8 в первой половине этого.. состав, игра практически не изменились.. дело в Андрее, медные трубы..
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Ответ vzi
Первое слово — не по адресу. Команда идет на 1-м месте в лиге, значит, руководство и тренеры все делают правильно. Изменилась система игры в Кэнакс, Кузьменко пока не нашел себя в ней. Но НХЛ — это не про индивидуальную статистику (если ты не Овечкин, конечно). Это про командный результат. А он есть. Хоть вклад Кузьменко и не велик в этом сезоне.
Ванкувер напоминает каролину бриндамура у которой нету плана б если что думаю Ванкувер дальше первого раунда не пройдёт даже с учётом того что они строят одно супер звено и три сильных звена чёкеров
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Ответ hhlg
Кузьменко типа Малкина - не отрабатывает сзади да и в целом вяло играет на своей половине, что в системе Токкета преступление
Зая, а твой сашечка то как отрабатывает в защите? Стоит и хоккей смотрит?)))
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Комментарий удален модератором
тренер физрук виноват. он тянет команду на дно
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Махнул бы уже в Оттаву на Тарасенко.
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Ответ D Lee
Ванкувер напоминает каролину бриндамура у которой нету плана б если что думаю Ванкувер дальше первого раунда не пройдёт даже с учётом того что они строят одно супер звено и три сильных звена чёкеров
При желании там два сильных звена и два энерджи.
Плей-офф покажет.
Но думаю второй раунд Кэнакс сделают.
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Ответ Matador
а что не так со стилем Ванкувера? Команда много забивает. Миллер, Петерсен, Боско много забивают за счёт индивидуального мастерства. Кузьменко получает огромное количество шансов. У него что тренеры клюшку отбирают или запрещают пересекать красную линию?! Объективно что сам Кузьменко резко сдал, при это не отрабатывает в обороне, в средней зоне
Стоит только выйти из строя одному двум лидерам команды и Ванки посыплются!
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Ответ LOsP06GH
Стоит только выйти из строя одному двум лидерам команды и Ванки посыплются!
во-первых при поломке двух лидеров у любой команды возникнут проблемы, но не факт что она посыпется. и Ванкувер не исключение. В таких ситуациях важны глубина состава и роль тренера ... и здесь Ванкувер смотрится нормально. Странный комментарий
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