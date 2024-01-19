Кузьменко остался без очков в 9 матчах подряд. Он сыграл 11:02 против «Аризоны» при 5:39 в большинстве, в 3-м периоде – ни одной смены

Теги Ванкувер Аризона НХЛ Рик Токкет Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко остался без очков в матче с «Аризоной».

Форвард «Ванкувера» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Койотис» (2:1).

В 39 играх в текущем сезоне в активе россиянина 19 (8+11) баллов при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 14:34.

В последних 9 играх – 0 очков при полезности «минус 3» и 16 бросках в створ.

Сегодня Кузьменко (11:02, 5:39 – в большинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ и 2 мимо, а также допустил 1 потерю. 

В третьем периоде главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет ни разу не выпустил россиянина на лед. О травме игрока не сообщалось. 

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11 комментариев
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Не знаю если не подходит Токкету то какой смысл держать его в команде обменяли бы куда-нибудь на кого нибудь кто и больше подходит.
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ну что, погнали обвинять тренера в его слабой игре!!!
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могут обменять в дедлайн...видимо не особо на него рассчитывает Токкетт
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Кузьменко в конце второго периода знатно обрезался в своей зоне, выдав передачу одинокому сопернику прямо по центру. Было ощущение, что Андрей спутал его со своим игроком. Наверное, за это Токкет его и присадил на скамейку в 3-м периоде. Хотя в большинстве до этого постоянно выпускал в первой спецбригаде, но даже там у Кузьменко ничего особо не идет, хотя в партнерах сплошь мастера - Петтерссон, Миллер, Бэсер и Хьюз.
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В последних 7 играх Ванкувер перешел на игру с 1 ударным звеном (Петтерссон-Миллер-Босер) и в 3 достаточно ровных по составу звена. Причем статус 2-го звена сейчас фактически перешел к звену Блюгер-Гарланд-Джошуа, которое в последней вязкой игре с "койотами" получило по 16 минут (Гарланд и Блюгер) и 14 минут времени на льду (Джошуа), тогда как Зутер получил 13 минут, Михеев 12 минут, Кузьменко, Лафферти и Аман по 11 минут, а Хёгландер лишь 10 минут. В плей-офф распределение игрового времени будет выглядеть примерно так же.
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Ответ tolgol1974
Здесь и правда попахивает предвзятостью от Тоше.самому не надоели вот эти показательнве порки Кузьмы.здесь только развод поможет
5 минут в большинстве. Полная предвзятость.
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Ответ tolgol1974
Здесь и правда попахивает предвзятостью от Тоше.самому не надоели вот эти показательнве порки Кузьмы.здесь только развод поможет
Какого ещё "Тоше"?)
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Ответ Сергей Михалюк
Не знаю если не подходит Токкету то какой смысл держать его в команде обменяли бы куда-нибудь на кого нибудь кто и больше подходит.
У него с такой статистикой цена низкая. Для обмена на что то более менее приличное надо, чтобы игрок цифры улучшил. Такая результативновность с его кэп хитом это пик 6-7 раунда в лучшем случае.
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