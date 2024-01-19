Кузьменко остался без очков в 9 матчах подряд. Он сыграл 11:02 против «Аризоны» при 5:39 в большинстве, в 3-м периоде – ни одной смены
Андрей Кузьменко остался без очков в матче с «Аризоной».
Форвард «Ванкувера» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Койотис» (2:1).
В 39 играх в текущем сезоне в активе россиянина 19 (8+11) баллов при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 14:34.
В последних 9 играх – 0 очков при полезности «минус 3» и 16 бросках в створ.
Сегодня Кузьменко (11:02, 5:39 – в большинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ и 2 мимо, а также допустил 1 потерю.
В третьем периоде главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет ни разу не выпустил россиянина на лед. О травме игрока не сообщалось.