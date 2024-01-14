Кузьменко остался без очков в 7 матчах подряд. Безголевая серия Михеева достигла 11 игр, у него 0+5 на отрезке
Андрей Кузьменко и Илья Михеев не набрали очков в матче с «Баффало».
Форварды «Ванкувера» продлили серии игр без очков и голов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (1:0).
Кузьменко (10:15, 2:30 – в большинстве, «0») нанес 1 бросок в створ и сделал 1 блок.
Нападающий остался без очков в последних 7 играх (12 бросков в створ на отрезке). В сезоне у него 19 (8+11) баллов в 37 матчах.
Михеев (13:37, 1:13 – в большинстве, 1:15 – в меньшинстве, «0») нанес 3 броска в створ и 1 мимо, а также применил 1 силовой прием.
Нападающий остался без голов в последних 11 играх при 5 результативных передачах и 23 бросках в створ на отрезке. В сезоне у него 22 (10+12) балла в 39 играх.