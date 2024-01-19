Алексей Дементьев: «Кучеров – хоккейный феномен. Карелин, Фелпс, Овечкин, Мэттьюс. И Никита. Это люди, которые золотыми буквами вписывают себя в историю мирового спорта»

Алексей Дементьев высказался о результативности Никиты Кучерова.

30-летний россиянин лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 75 (28+47) очками в 44 играх.

Ранее он достиг отметок 800 очков и 500 передач в лиге.

«Кучеров добрался до отметки в 500 передач? Никита Кучеров – это вообще какой-то феномен хоккейный. Одно из самых серьезных достояний высокой квалификации – это стабильность его выступлений.

Это Карелин, это Фелпс, это Овечкин, это Остон Мэттьюс. И это Кучеров. Это люди, которые золотыми буквами вписывают себя в историю мирового спорта своими достижениями», – сказал хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев.

У Кучерова 500 передач в НХЛ! Сделал 0+3 против «Миннесоты» и вернул лидерство в лиге по очкам