Форвард МХК «Динамо» Рябкин вошел в топ-5 снайперов в истории МХЛ среди игроков до 17 лет. У него 20 голов в 32 матчах

Теги рейтинги КХЛ МХЛ МХК Динамо Никита Кучеров Рихард Букартс Матвей Мичков Иван Демидов Хоккей

Иван Рябкин вошел в топ-5 снайперов в истории МХЛ среди игроков до 17 лет.

16-летний нападающий МХК «Динамо» набрал 40 (20+20) очков в 32 играх дебютного сезона в Olimpbet МХЛ.

Он вошел в пятерку лучших снайперов в истории лиги среди игроков в возрасте до 17 лет. Рябкин на 2 гола отстает от третьего места, на котором находится Иван Демидов.

До конца регулярного чемпионата-2023/24 «Динамо» осталось провести 15 игр. 17-й день рождения Рябкин отпразднует 25 апреля.

Топ-5 лучших снайперов МХЛ среди игроков до 17 лет выглядит следующим образом:

1. Матвей Мичков (55 голов за «СКА-Варяги» и «СКА-1946»)

2. Никита Кучеров (29 голов за «Красную Армию»)

3. Иван Демидов (22 гола за «СКА-1946») 

4. Иван Рябкин (20 голов за МХК «Динамо-Москва»)

5. Рихард Букартс (20 голов за «Капитан» и «Ригу»).

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3 комментария
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Интересно, "системный" тренер уже потирает ручки и готов забрать такого таланта в свой суперклуб,чтобы развить его до уровня Сочи как Мичкова или до уровня СКА-1946 как того же Демидова или Ремезовского с Сапуновым)) А может вообще до уровня АХЛ как "русского Макдевида" Подколзина?
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Талантливый парень. Проходит оборону как нож масло )
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