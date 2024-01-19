Форвард МХК «Динамо» Рябкин вошел в топ-5 снайперов в истории МХЛ среди игроков до 17 лет. У него 20 голов в 32 матчах
Иван Рябкин вошел в топ-5 снайперов в истории МХЛ среди игроков до 17 лет.
16-летний нападающий МХК «Динамо» набрал 40 (20+20) очков в 32 играх дебютного сезона в Olimpbet МХЛ.
Он вошел в пятерку лучших снайперов в истории лиги среди игроков в возрасте до 17 лет. Рябкин на 2 гола отстает от третьего места, на котором находится Иван Демидов.
До конца регулярного чемпионата-2023/24 «Динамо» осталось провести 15 игр. 17-й день рождения Рябкин отпразднует 25 апреля.
Топ-5 лучших снайперов МХЛ среди игроков до 17 лет выглядит следующим образом:
1. Матвей Мичков (55 голов за «СКА-Варяги» и «СКА-1946»)
2. Никита Кучеров (29 голов за «Красную Армию»)
3. Иван Демидов (22 гола за «СКА-1946»)
4. Иван Рябкин (20 голов за МХК «Динамо-Москва»)
5. Рихард Букартс (20 голов за «Капитан» и «Ригу»).