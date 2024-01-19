Сергей Немчинов: «У Кучерова много таланта и мастерства. 800 очков – отличный результат, но он точно не будет на этом останавливаться. Он один из лучших игроков в НХЛ»

Сергей Немчинов высказался о выступлении Никиты Кучерова в сезоне-2023/24.

30-летний россиянин лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 75 (28+47) очками в 44 играх.

Ранее он достиг отметок 800 очков и 500 передач в лиге.

« – один из лучших игроков в лиге, показывает отличный хоккей. Результаты « » во многом зависят от его действий.

Если он будет стабильно показывать тот уровень, который демонстрирует сейчас, то станет лучшим бомбардиром регулярки и будет претендовать на индивидуальные награды по итогам сезона. У него есть для этого все возможности.

У него много таланта и мастерства, и достижение в 800 очков – отличный результат, но он точно не будет на этом останавливаться. Он будет идти на 1000 очков, а потом и другие отметки. Самое главное, чтобы не было травм», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов.

У Кучерова 500 передач в НХЛ! Сделал 0+3 против «Миннесоты» и вернул лидерство в лиге по очкам