Сергей Немчинов: «У Кучерова много таланта и мастерства. 800 очков – отличный результат, но он точно не будет на этом останавливаться. Он один из лучших игроков в НХЛ»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Сергей Немчинов Никита Кучеров Хоккей

Сергей Немчинов высказался о выступлении Никиты Кучерова в сезоне-2023/24.

30-летний россиянин лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 75 (28+47) очками в 44 играх. 

Ранее он достиг отметок 800 очков и 500 передач в лиге.

«Никита – один из лучших игроков в лиге, показывает отличный хоккей. Результаты «Тампы» во многом зависят от его действий.

Если он будет стабильно показывать тот уровень, который демонстрирует сейчас, то станет лучшим бомбардиром регулярки и будет претендовать на индивидуальные награды по итогам сезона. У него есть для этого все возможности.

У него много таланта и мастерства, и достижение в 800 очков – отличный результат, но он точно не будет на этом останавливаться. Он будет идти на 1000 очков, а потом и другие отметки. Самое главное, чтобы не было травм», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов. 

У Кучерова 500 передач в НХЛ! Сделал 0+3 против «Миннесоты» и вернул лидерство в лиге по очкам

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8 комментариев
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Ответ Кино Музыка
Интересно, насколько длинным будет новый контракт. Сумма непредсказуема)
так еще еще 4 года ждать.
У Тампы надо решить проблему с Кэпом и Витей, а остальные все подписаны на долгосрок.
Может в защите пару позиций усилить.
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Интересно, насколько длинным будет новый контракт. Сумма непредсказуема)
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Как достали эти шаблоны!🤦‍♂️ И ни один не скажет в отношении любого: я думаю после 800-го ( 900-го, 1000-го и т.д. ) балла за результативность, он прекратит их набирать — он один из худших игроков Лиги.
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Ответ Кино Музыка
Интересно, насколько длинным будет новый контракт. Сумма непредсказуема)
Я думаю Н. Кучеров решит закончит играть когда начнёт что называется идти по нисходящей
+1
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Ответ Лорд раздевалки 1
Про кучерова никогда не скажут, что это лучший хоккеист в лиге сколько бы он не набирал. Потому что все понимают в каких условиях он это делает
ну ка, ну ка...
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