Пойнт о Кучерове: «Неудивительно, что у него уже 500 передач, учитывая то, как он видит площадку и как умеет играть»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Брэйден Пойнт Хоккей

Брэйден Пойнт высказался об игре Никиты Кучерова в сезоне-2023/24.

30-летний россиянин лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 75 (28+47) очками в 44 играх. 

В матче с «Миннесотой» (7:3) Никита Кучеров отметился ассистентским хет-триком и достиг отметки 500 передач в НХЛ. Ранее он также преодолел отметку 800 очков в лиге.

«Он так быстро преодолевает [вехи], и проводит еще один невероятный сезон.

Неудивительно, что на его счету уже 500 результативных передач, учитывая то, как он видит площадку и как умеет играть», – сказал нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт.

У Кучерова 500 передач в НХЛ! Сделал 0+3 против «Миннесоты» и вернул лидерство в лиге по очкам

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3 комментария
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Когда у Куча нет травм , то все встает на свои места.
+15
-3
+12
Кучеров вышел на 181-е место по очкам за всю историю.
+7
-2
+5
Сколько ещё передач запороли партнёры, в частности сам Брендан
+2
0
+2
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