Пойнт о Кучерове: «Неудивительно, что у него уже 500 передач, учитывая то, как он видит площадку и как умеет играть»
Брэйден Пойнт высказался об игре Никиты Кучерова в сезоне-2023/24.
30-летний россиянин лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 75 (28+47) очками в 44 играх.
В матче с «Миннесотой» (7:3) Никита Кучеров отметился ассистентским хет-триком и достиг отметки 500 передач в НХЛ. Ранее он также преодолел отметку 800 очков в лиге.
«Он так быстро преодолевает [вехи], и проводит еще один невероятный сезон.
Неудивительно, что на его счету уже 500 результативных передач, учитывая то, как он видит площадку и как умеет играть», – сказал нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт.
У Кучерова 500 передач в НХЛ! Сделал 0+3 против «Миннесоты» и вернул лидерство в лиге по очкам