Экс-форвард «Баффало» Эннис завершил карьеру из-за травмы шеи

Тайлер Эннис завершил игровую карьеру.

34-летний хоккеист и «Мангейм» договорились о досрочном расторжении контракта.

Нападающий решил завершить карьеру из-за травмы шеи, которую он получил в матче против «Рапперсвиля» 21 ноября.

В регулярных чемпионатах он сыграл 700 матчей за « », «Миннесоту», « », «Оттаву» и « », набрав 346 (144+202) очков. В плей-офф на его счету 12 (4+8) баллов в 24 играх.

В сезоне-2023/24 Эннис провел 7 матчей за «Мангейм» и сделал 5 передач.

В 2015 году он стал чемпионом мира в составе сборной Канады.