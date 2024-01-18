Экс-форвард «Баффало» Эннис завершил карьеру из-за травмы шеи

Теги травмы Баффало Оттава Торонто Миннесота Эдмонтон НХЛ чемпионат Германии Мангейм Тайлер Эннис Рапперсвиль Хоккей

Тайлер Эннис завершил игровую карьеру.

34-летний хоккеист Тайлер Эннис и «Мангейм» договорились о досрочном расторжении контракта.

Нападающий решил завершить карьеру из-за травмы шеи, которую он получил в матче против «Рапперсвиля» 21 ноября.

В регулярных чемпионатах НХЛ он сыграл 700 матчей за «Баффало», «Миннесоту», «Торонто», «Оттаву» и «Эдмонтон», набрав 346 (144+202) очков. В плей-офф на его счету 12 (4+8) баллов в 24 играх.

В сезоне-2023/24 Эннис провел 7 матчей за «Мангейм» и сделал 5 передач.

В 2015 году он стал чемпионом мира в составе сборной Канады.

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5 комментариев
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очень круто смотрелся в начале-середине 10-ых годов, пару раз забивал по 30 в сезоне и шёл по графику очко за игру, также выиграл МЧМ и ЧМ,но плоф почти не играл ( удачи в жизни после хоккея ему
+8
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+8
Помню его гол в финале из-за ворот на ЧМ-2015 в Праге
Знатно тогда Канада разнесла Россию - 6:1
+4
0
+4
Ответ Einfach Safari
очень круто смотрелся в начале-середине 10-ых годов, пару раз забивал по 30 в сезоне и шёл по графику очко за игру, также выиграл МЧМ и ЧМ,но плоф почти не играл ( удачи в жизни после хоккея ему
Друже, он никогда не шел по графику очко за игру и не забивал по 30 в сезоне пару раз. У него рекорд 21 шайба. Рекорд по очкам за игру - 34 очка в 48 матчах. Кто тебя лайкает?) почему люди не проверяют инфу…
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Ответ ARoman91
Помню его гол в финале из-за ворот на ЧМ-2015 в Праге Знатно тогда Канада разнесла Россию - 6:1
https://youtu.be/HqHbHsMDUhg?si=P_zxOM5zWeByUEXD. Вот, с комментариями Гусева и Голованова.. Гусеву с тех пор не доверяли комментировать ЧМ по хоккею..😁
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