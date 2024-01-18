Экс-форвард «Баффало» Эннис завершил карьеру из-за травмы шеи
Тайлер Эннис завершил игровую карьеру.
34-летний хоккеист Тайлер Эннис и «Мангейм» договорились о досрочном расторжении контракта.
Нападающий решил завершить карьеру из-за травмы шеи, которую он получил в матче против «Рапперсвиля» 21 ноября.
В регулярных чемпионатах НХЛ он сыграл 700 матчей за «Баффало», «Миннесоту», «Торонто», «Оттаву» и «Эдмонтон», набрав 346 (144+202) очков. В плей-офф на его счету 12 (4+8) баллов в 24 играх.
В сезоне-2023/24 Эннис провел 7 матчей за «Мангейм» и сделал 5 передач.
В 2015 году он стал чемпионом мира в составе сборной Канады.
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