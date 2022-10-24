Генменеджер «Ак Барса»: «Не могу сказать, что легионеров точно не будет. Определенные ребята на примете есть»

Марат Валиуллин рассказал о возможном появлении легионеров в составе .

– Летом вы не исключали подписание легионеров в команду. Есть ли какие-то новости?

– Вообще селекция идет ежедневно, мы видим, какие линии нужно усилить.

С иностранцами сейчас есть сложности у всех клубов, они пока побаиваются приезжать. Определенные ребята у нас на примете есть, и я не могу сказать, что легионеров точно не будет.

– А возможно называть имена?

– Назвать не можем, потому что есть алгоритм селекционной работы.

Многие слышали про ситуацию , который назвал фамилию как новичка, пока шло обсуждение, родственники на него надавили, и игрок отказался от контракта в последний момент.

– То есть кого-то мы ожидаем?

– Возможно. Коллектив у нас хороший, только чуть-чуть его подправить нужно.

– А какие дыры нужно залатать?

– Дыр у нас нет, речь идёт о точечных усилениях, – сказал генеральный менеджер казанского клуба.