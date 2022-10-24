Генменеджер «Ак Барса»: «Не могу сказать, что легионеров точно не будет. Определенные ребята на примете есть»
Марат Валиуллин рассказал о возможном появлении легионеров в составе «Ак Барса».
– Летом вы не исключали подписание легионеров в команду. Есть ли какие-то новости?
– Вообще селекция идет ежедневно, мы видим, какие линии нужно усилить.
С иностранцами сейчас есть сложности у всех клубов, они пока побаиваются приезжать. Определенные ребята у нас на примете есть, и я не могу сказать, что легионеров точно не будет.
– А возможно называть имена?
– Назвать не можем, потому что есть алгоритм селекционной работы.
Многие слышали про ситуацию «Салавата Юлаева», который назвал фамилию Тайлера Энниса как новичка, пока шло обсуждение, родственники на него надавили, и игрок отказался от контракта в последний момент.
– То есть кого-то мы ожидаем?
– Возможно. Коллектив у нас хороший, только чуть-чуть его подправить нужно.
– А какие дыры нужно залатать?
– Дыр у нас нет, речь идёт о точечных усилениях, – сказал генеральный менеджер казанского клуба.
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