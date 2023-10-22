Эннису предлагали в КХЛ контракт на 1 млн долларов – семья не отпустила в Россию. Форвард подписался в Германии на 100 тысяч долларов
Тайлер Эннис отказался от миллиона долларов в КХЛ.
Канадский нападающий подписал соглашение с «Мангеймом» из чемпионата Германии.
В немецком клубе зарплата хоккеиста составит 100 тысяч долларов, об этом сообщил «Матч ТВ».
Отмечается, что на форварда претендовали клубы КХЛ.
В нападающем были заинтересованы «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Локомотив», минское «Динамо». Цена на Энниса на российском рынке доходила до миллион долларов за сезон.
Причина, по которой Эннис не хочет ехать в Россию, – опасения по поводу международной обстановки. Его не отпускает семья.
7 комментариев