Эннису предлагали в КХЛ контракт на 1 млн долларов – семья не отпустила в Россию. Форвард подписался в Германии на 100 тысяч долларов

Теги Ак Барс Салават Юлаев Локомотив возможные переходы НХЛ чемпионат Германии Динамо Минск Мангейм КХЛ Тайлер Эннис Матч ТВ Хоккей

Тайлер Эннис отказался от миллиона долларов в КХЛ.

Канадский нападающий подписал соглашение с «Мангеймом» из чемпионата Германии.

В немецком клубе зарплата хоккеиста составит 100 тысяч долларов, об этом сообщил «Матч ТВ».

Отмечается, что на форварда претендовали клубы КХЛ.

В нападающем были заинтересованы «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Локомотив», минское «Динамо». Цена на Энниса на российском рынке доходила до миллион долларов за сезон.

Причина, по которой Эннис не хочет ехать в Россию, – опасения по поводу международной обстановки. Его не отпускает семья.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Список клубов вызывает сомнения, Ак Барс и так еле в платежку входит, Минск никогда большие контракты не давал, Салават тоже сейчас не разбрасывается, единственное Локо возможно
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Операция Ы
Минское динамо предлагало миллион долларов?)) Но его не отпускала семья?)) Может быть автора новости не отпускает?))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эд..19
Ответ Фёдор Кузнецов
Список клубов вызывает сомнения, Ак Барс и так еле в платежку входит, Минск никогда большие контракты не давал, Салават тоже сейчас не разбрасывается, единственное Локо возможно
А Матч-ТВ когда-нибудь что-то правдивое выдавал? )) Конечно, фейк. Ведь можно спокойно переговорить с канадцами, уже играющими в России, и убедиться, что нет абсолютно никакой опасности ни для него, ни для семьи. Там Лысенков, которого выпнули из Совспорта, всё пытается вернуть себе популярность. Потому и генерирует утку за уткой, не особо заботясь о том, что они никак не вписываются в здравый смысл ))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
goducks
Типа ему контракт Топ-3 КХЛ предлагали, а в Германии он подписана на ниже среднего? (Интернет говорит что там 40-275 €)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий