Сборная Канады впервые проиграла оба матча в группе при текущем формате Кубка Шпенглера
Сборная Канады впервые проиграла оба матча в группе при нынешнем формате Кубка Шпенглера.
Канадцы уступили «Спарте» (2:3) и «Давосу» (1:2), но не выбыли из турнира – им предстоит сыграть в 1/4 финала.
Формат с двумя группами по 3 команды на новогоднем швейцарском турнире появился в 2010 году. Ранее канадцы неизменно выигрывали хотя бы один матч на этой стадии.
За сборную Канады играют известные по выступлениям в НХЛ вратарь Майкл Хатчинсон, защитник Кевин Коннотон, форварды Коди Икин, Тайлер Эннис, Бретт Коннолли, Колтон Сивиур, Дэниэл Уинник, Давид Деарнэ, Брендан Перлини.
Кубок Шпенглера проводится в 94-й раз в истории и впервые с 2019 года. Сборная Канады выиграла 4 из 5 последних турниров и занимает первое место по общему числу побед (16).
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