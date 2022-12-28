Сборная Канады впервые проиграла оба матча в группе при текущем формате Кубка Шпенглера

впервые проиграла оба матча в группе при нынешнем формате Кубка Шпенглера.

Канадцы уступили «Спарте» (2:3) и « » (1:2), но не выбыли из турнира – им предстоит сыграть в 1/4 финала.

Формат с двумя группами по 3 команды на новогоднем швейцарском турнире появился в 2010 году. Ранее канадцы неизменно выигрывали хотя бы один матч на этой стадии.

За сборную Канады играют известные по выступлениям в НХЛ вратарь Майкл Хатчинсон, защитник Кевин Коннотон, форварды , Тайлер Эннис, , Колтон Сивиур, Дэниэл Уинник, , Брендан Перлини.

Кубок Шпенглера проводится в 94-й раз в истории и впервые с 2019 года. Сборная Канады выиграла 4 из 5 последних турниров и занимает первое место по общему числу побед (16).