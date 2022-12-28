Сборная Канады впервые проиграла оба матча в группе при текущем формате Кубка Шпенглера

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Сборная Канады впервые проиграла оба матча в группе при нынешнем формате Кубка Шпенглера. 

Канадцы уступили «Спарте» (2:3) и «Давосу» (1:2), но не выбыли из турнира – им предстоит сыграть в 1/4 финала. 

Формат с двумя группами по 3 команды на новогоднем швейцарском турнире появился в 2010 году. Ранее канадцы неизменно выигрывали хотя бы один матч на этой стадии. 

За сборную Канады играют известные по выступлениям в НХЛ вратарь Майкл Хатчинсон, защитник Кевин Коннотон, форварды Коди Икин, Тайлер Эннис, Бретт Коннолли, Колтон Сивиур, Дэниэл Уинник, Давид Деарнэ, Брендан Перлини. 

Кубок Шпенглера проводится в 94-й раз в истории и впервые с 2019 года. Сборная Канады выиграла 4 из 5 последних турниров и занимает первое место по общему числу побед (16). 

2 комментария

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цэсемьэр
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эта сборная игроков из Канады имеет такое же отношение к Сборной Канады, как команда Зарипова на турнире в ОАЭ к Сборной России
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Диандерталец
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ДиДоменико выпендривался всю игру с Давосом и творил какую-то дичь! Это был мой пока единственный просмотренный матч кубка Шпенглера и от поведения канадцев, особенно этого, я офигел!
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