«Сан-Хосе» выведет 19-й номер Торнтона из обращения. Он провел 15 сезонов в команде

«Сан-Хосе» выведет номер Джо Торнтона из обращения.

Торжественная церемония состоится в следующем сезоне.

Он станет вторым игроком в истории « » после Патрика Марло, чей номер будет выведен из обращения. выступал под номером 19.

Канадец играл в составе команды с 2005 по 2020 год. Он провел 15 сезонов в клубе.

Торнтон занимает первое место в истории «Сан-Хосе» по передачам (804), второе по очкам (1055), третье по количеству матчей (1104) и четвертое по голам (251).