«Сан-Хосе» выведет 19-й номер Торнтона из обращения. Он провел 15 сезонов в команде

Теги Сан-Хосе Джо Торнтон НХЛ игровая форма Хоккей

«Сан-Хосе» выведет номер Джо Торнтона из обращения.

Торжественная церемония состоится в следующем сезоне.

Он станет вторым игроком в истории «Сан-Хосе» после Патрика Марло, чей номер будет выведен из обращения. Джо Торнтон выступал под номером 19.

Канадец играл в составе команды с 2005 по 2020 год. Он провел 15 сезонов в клубе.

Торнтон занимает первое место в истории «Сан-Хосе» по передачам (804), второе по очкам (1055), третье по количеству матчей (1104) и четвертое по голам (251).

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14 комментариев
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Совершенно справедливо.
Джо легенда Сан-Хосе.
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Джамбо Джо!
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Ответ легкость бытия
Почемуто именно 19-й ( и его перевертыш 91) являтся культовым в НХЛ: Сэкик, Айзерман, Робинсон, Госса. Нэслунд, Тейвз, Тротье, Батч Горринг. Федоров, Стэмкос, Таварес - это только конецXX - начало XXI века
скоро все выведут ) и исчезнут номера эти.
+7
0
+7
Почемуто именно 19-й ( и его перевертыш 91) являтся культовым в НХЛ: Сэкик, Айзерман, Робинсон, Госса. Нэслунд, Тейвз, Тротье, Батч Горринг. Федоров, Стэмкос, Таварес - это только конецXX - начало XXI века
+7
-2
+5
Ответ легкость бытия
Почемуто именно 19-й ( и его перевертыш 91) являтся культовым в НХЛ: Сэкик, Айзерман, Робинсон, Госса. Нэслунд, Тейвз, Тротье, Батч Горринг. Федоров, Стэмкос, Таварес - это только конецXX - начало XXI века
Очень просто, значит день рождения или 19 или 91.. 😁
+3
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Это было дело временем.
Джамбо - акула навсегда!
Надеюсь, что как Джо, как и Патрику уже, найдется место в клубе!
Легенд забывать нельзя ❤️
JUMBO FOREVER 🦈
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Кутюр следующий? Или недостаточно крут?
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Ответ FaithDevotion
Хосса всю карьеру в НХЛ играл под 18/81. Да и далеко не все персонажи культовые в списке всё же
А если Тавареса убрать?)
+1
0
+1
Ответ легкость бытия
Почемуто именно 19-й ( и его перевертыш 91) являтся культовым в НХЛ: Сэкик, Айзерман, Робинсон, Госса. Нэслунд, Тейвз, Тротье, Батч Горринг. Федоров, Стэмкос, Таварес - это только конецXX - начало XXI века
Вообще культовой всегда была девятка, ну а дальше все что с ней связано) Скоро действительно ни 9 ни 19 не останется в лиге..
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Давно нужно было сделать это. Сразу по завершении карьеры
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Крутой игрок с внешностью то ли маргинала то ли бухарика ))
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Ответ JacketsBench
Кутюр следующий? Или недостаточно крут?
Уж тогда и Власика
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