«Сан-Хосе» выведет 19-й номер Торнтона из обращения. Он провел 15 сезонов в команде
«Сан-Хосе» выведет номер Джо Торнтона из обращения.
Торжественная церемония состоится в следующем сезоне.
Он станет вторым игроком в истории «Сан-Хосе» после Патрика Марло, чей номер будет выведен из обращения. Джо Торнтон выступал под номером 19.
Канадец играл в составе команды с 2005 по 2020 год. Он провел 15 сезонов в клубе.
Торнтон занимает первое место в истории «Сан-Хосе» по передачам (804), второе по очкам (1055), третье по количеству матчей (1104) и четвертое по голам (251).
Джо легенда Сан-Хосе.
Джамбо - акула навсегда!
Надеюсь, что как Джо, как и Патрику уже, найдется место в клубе!
Легенд забывать нельзя ❤️
JUMBO FOREVER 🦈