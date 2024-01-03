Кросби набрал 1+1 с «Вашингтоном» и вышел на 12-е место по очкам в истории НХЛ (1540), обогнав Торнтона

Сидни Кросби вышел на 12-е место по очкам в истории НХЛ (1540).

Капитан « » набрал 2 (1+1) балла за результативность в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (3:4) и был назван третьей звездой.

В активе 36-летнего канадца стало 38 (21+17) очков в 36 играх в сезоне и 1540 (571+969) баллов в 1226 играх за карьеру в рамках регулярок.

вышел на 12-е место по очкам в истории лиги, обогнав (1539 в 1714, 410+1169).

На 11-м месте идет Рэй Бурк (1579 в 1612).

В топ-10 входят (2857 баллов в 1487 играх), (1921 в 1733), Марк Мессье (1887 в 1756), Горди Хоу (1850 в 1767), Рон Фрэнсис (1798 в 1731), Марсель Дионн (1771 в 1348), Стив Айзерман (1755 в 1514), Марио Лемье (1723 в 915), Джо Сакик (1641 в 1378) и Фил Эспозито (1590 в 1282).