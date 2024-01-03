Кросби набрал 1+1 с «Вашингтоном» и вышел на 12-е место по очкам в истории НХЛ (1540), обогнав Торнтона

Теги рейтинги Питтсбург Яромир Ягр Марио Лемье Сидни Кросби Джо Сакик Джо Торнтон Уэйн Гретцки НХЛ Стив Айзерман Рон Фрэнсис Рэй Бурк Фил Эспозито Горди Хоу Марсель Дионн Хоккей

Сидни Кросби вышел на 12-е место по очкам в истории НХЛ (1540).

Капитан «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) балла за результативность в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (3:4) и был назван третьей звездой.

В активе 36-летнего канадца стало 38 (21+17) очков в 36 играх в сезоне и 1540 (571+969) баллов в 1226 играх за карьеру в рамках регулярок. 

Кросби вышел на 12-е место по очкам в истории лиги, обогнав Джо Торнтона (1539 в 1714, 410+1169). 

На 11-м месте идет Рэй Бурк (1579 в 1612).

В топ-10 входят Уэйн Гретцки (2857 баллов в 1487 играх), Яромир Ягр (1921 в 1733), Марк Мессье (1887 в 1756), Горди Хоу (1850 в 1767), Рон Фрэнсис (1798 в 1731), Марсель Дионн (1771 в 1348), Стив Айзерман (1755 в 1514), Марио Лемье (1723 в 915), Джо Сакик (1641 в 1378) и Фил Эспозито (1590 в 1282).

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Один из самых скромных спортсменов в мире. Легенда
+6
-2
+4
Ответ Кино Музыка
Дальше только легенды.
Он сам легенда
+6
-3
+3
Дальше только легенды.
+3
-1
+2
Сегодня в Матче Вашингтон- Питтсбург встретились почетные пенсионеры НХЛ будущие участники Зала Славы в Торонто:-Кросби,Овечкин,Летанг,Малкин)))
+2
0
+2
Гретцки в космосе
+1
-1
0
Вопрос достанет ли он Марио или все таки нет. В остальном не интересно. Топ 4 с этого рейтинга ему не достать.
0
0
0
Ну почему, КМ, ОИ может и зацепить, если организуют
0
0
0
Уберите Уэйна, а то как-то неловко🤣🤣🤣🤣Все так плотно идут и тут на тебе🤣🤣🤣
0
0
0
Ответ Кино Музыка
Дальше только легенды.
Реально выше только "звёзды. Карьера у Кросби удалась, однозначно. Он выиграл всё что только можно( Олимпиаду, КС, ЧМ,КМ, индивидуальных призов тоже очень много, есть даже Морис Ришар, не говоря про Харт и все прочие Арт Росс и т.д). У Макдэвида такого точно не будет( командных наград), хотя по результативности он может превзойти Кросби.
+3
-3
0
Ответ barcelonistas
Гретцки в космосе
В космосе космоса🤣🤭✌️но цифры конечно просто запредельные. Ладно бы кто рядом бы, но такая огромная пропасть....
0
0
0
Ответ barcelonistas
Гретцки в космосе
Вы разве не в курсе🤣🤣🤣🤣вратари не ловили специально🤣защитники играли палками вместо клюшек🤣🤣🤣
0
0
0
Ответ Белый офицер
Вопрос достанет ли он Марио или все таки нет. В остальном не интересно. Топ 4 с этого рейтинга ему не достать.
183 очка🙄🤔Вполне может. Очков 30 а этом сезоне, потом 2 сезона и готово. Если без травм
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий