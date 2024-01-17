Федоров после 1:4 с «Авангардом»: «Опытный костяк ЦСКА не справляется с ведущей ролью. Бойцовских качеств не хватает»
Сергей Федоров подвел итоги матча с «Авангардом» (1:4).
«Безобразное начало с нашей стороны. Голы, которые мы пропустили… Игроки были на своих местах, но этого оказалось мало. «Авангард» с победой, с таким соперником так не начинают. Во втором периоде что-то мы показали, но забили только один гол.
В третьем – всего один голевой момент, но этого мало для победы, для сегодняшнего вечера. Опытный наш костяк не справляется с ведущей ролью, бойцовских качеств нам не хватает.
Предстоит работа такого плана, где мы должны понять, кто будет биться и добиваться результата», – сказал тренер ЦСКА.
лучше уж молодого Гамзина ставить, он по-любому надёжнее играет!
Но для этого нужна хорошая физическая форма.
Но ее нет с начала сезона. Поэтому у них вот так и получается.