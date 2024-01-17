Федоров после 1:4 с «Авангардом»: «Опытный костяк ЦСКА не справляется с ведущей ролью. Бойцовских качеств не хватает»

Теги Авангард ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Хоккей

Сергей Федоров подвел итоги матча с «Авангардом» (1:4).

«Безобразное начало с нашей стороны. Голы, которые мы пропустили… Игроки были на своих местах, но этого оказалось мало. «Авангард» с победой, с таким соперником так не начинают. Во втором периоде что-то мы показали, но забили только один гол.

В третьем – всего один голевой момент, но этого мало для победы, для сегодняшнего вечера. Опытный наш костяк не справляется с ведущей ролью, бойцовских качеств нам не хватает.

Предстоит работа такого плана, где мы должны понять, кто будет биться и добиваться результата», – сказал тренер ЦСКА.

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37 комментариев
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Мне кажется, если мешок с картошкой поставить в ворота, в него больше шайб попадет, чем в Федотова
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Серёга неужели не видно что вся неуверенность идёт от вратаря? Когда у тебя за спиной пустые фактически ворота какой костяк тут поможет? Почему не взяли нормального кипера когда была такая возможность? Сколько можно уже верить в Федотова? Сегодня две из трёх чисто его ! Какие победы могут быть когда мы играем с пустыми воротами?
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Ответ Vagner01
Серёга неужели не видно что вся неуверенность идёт от вратаря? Когда у тебя за спиной пустые фактически ворота какой костяк тут поможет? Почему не взяли нормального кипера когда была такая возможность? Сколько можно уже верить в Федотова? Сегодня две из трёх чисто его ! Какие победы могут быть когда мы играем с пустыми воротами?
Да что там вратарь. Нападение должно забрасывать больше, чем пропустит дырка - вот и всё. 1 гол смогли сообразить за весь матч. Это несерьёзно. Согласен с Фёдоровым, что олды уже просто не тянут. Это видно не одну игру.
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Федотов не впечатлил. Два гола с кистей со средней дистанции он видит бросок и пропускает! Плохо
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Ответ Владимир Худайбердыев
Ну это уже не серьёзно , Фёдоров . Это уже злоупотребление своим отношением к делу и болельщикам ЦСКА . Пока есть ещё игр 15 надо ставить другого , более заинтересованного к игре команды . Ты то кофе пьёшь во время игры , то ещё что то жуёшь при дачи интервью , это уже не тренер , Лучше уходи , Кубки не твоя заслуга , это Никитина Кубки .
он должен уйти за жевачку или кофе?
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"Опытный" тренер Федоров не руководит командой вместе м импотентным штабом, "Великий" кипер Ваня-морячок не может играть в рамке...
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Ответ Александр Невский
Федоров уходи из ЦСКА мы болельщики ЦСКА напишем письмо все знают кому и ты уволен .
Уйдёт в другой клуб. тут будет другой, начнутся поражения «Сидоров уходи», придёт следующий и так по кругу, за последние 6 лет всегда в финале КГ, 3 раза выиграли, дважды с ним, состав мало менялся по игрокам. Ему говорят Федотов будет играть, тут ни один тренер не сможет сказать нет Есмантовичу.. ку-ку
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Ответ Vagner01
Да все они тянут! По себе знаю что когда за спиной надёжно то и впереди есть кураж! Ты знаешь что если ошибёшься вратарь поможет! А у них чувство что с пустыми играют вот рисковать в атаке и бояться!
Наоборот же работает. Чем больше времени в атаке проводишь, тем меньше приходится обороняться и соответственно пропускать. Вот ЦСКА сегодня ушли в атаку после первого периода и не пропустили больше за игру(пустые ворота не в счёт). Но в атаке то они ничего не создали. Так что тут явно проблема в атаке больше, чем в воротах. Понимаю на 2:3 бы сыграли или ещё пустили, но нет же.
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Впервые, с начала сезона, С.В. жестко прошелся по игрокам, и более того, нарисовал перспективу оргвыводов (кто-то будет биться, а кто-то уже и нет). Раньше говорил - проработаем, поправим. Федотов тоже не всемогущий, год пропустил. Рейдеборн ушел - хорошие киперы просто так на дороге не валяются. Да, пропала мотивация, возможно физики нет (ну вот с Торпедо летали). Но теплится надежда, что есть у С.В. коварный план. Барражирует он внизу плей-оффской восьмерки, выцеливает выскочек красно-белых чтоб выездной как домашний, сломать хребет жамновцам с мертвым Ковальчуков, мобилизоваться без травм на второй раунд с Востоком и победно выйти на финал и взять КГ. Дай-то Бог! Верим в Команду! Верим в мудрость Главного тренера и ТШ, верим в проверенных армейских бойцов и молодёжь! Ну а нет - тогда в новый сезон с перестройкой !
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Ответ Диандерталец
Да что там вратарь. Нападение должно забрасывать больше, чем пропустит дырка - вот и всё. 1 гол смогли сообразить за весь матч. Это несерьёзно. Согласен с Фёдоровым, что олды уже просто не тянут. Это видно не одну игру.
Да все они тянут! По себе знаю что когда за спиной надёжно то и впереди есть кураж! Ты знаешь что если ошибёшься вратарь поможет! А у них чувство что с пустыми играют вот рисковать в атаке и бояться!
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Федотова нужно срочно отправить в Филадельфию. 1 класс перелета должен оплатить Есмантович.
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Ответ Александр Невский
Федоров уходи из ЦСКА мы болельщики ЦСКА напишем письмо все знают кому и ты уволен .
Все любители писать письма должны помнить про позорное "письмо четырнадцати"...🤡
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Ответ Диандерталец
Надо было в атаку идти, создавать и реализовывать. Не думаю, что ЦСКА играет от соперника. Сто пудово у них установка игра с позиции силы, поэтому Федотов хоть и дырка от бублика, но для армейцев это просто отмазка, поскольку атака ничего толком не придумала за всю игру. Я понимаю устроили бы сегодня Спартак-Динамо в Омске. Это да. Можно пенять на ворочика. Но не сегодня это точно.
Почему не создали? Создали! Просто у них вратарь был а у нас мешок! Вот и вся разница!
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Ответ Диандерталец
Всё, что создали, отправляли вратарю в пузо. Один лишь розыгрыш удался.
В пузо значит он позицию правильно занимал! А не пускал с кистей с ползоны! Ладно у каждого свое мнение чего спорить то?
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Ответ Vagner01
Почему не создали? Создали! Просто у них вратарь был а у нас мешок! Вот и вся разница!
Всё, что создали, отправляли вратарю в пузо. Один лишь розыгрыш удался.
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Ответ Vagner01
Так вот они так и начинают отбиваться в начале игры из за неуверенности сзади! А потом когда мешок Ваня напропускает уже терять нечего и идут вперёд! Вот сегодня две из трёх он обязан был брать!
Надо было в атаку идти, создавать и реализовывать. Не думаю, что ЦСКА играет от соперника. Сто пудово у них установка игра с позиции силы, поэтому Федотов хоть и дырка от бублика, но для армейцев это просто отмазка, поскольку атака ничего толком не придумала за всю игру. Я понимаю устроили бы сегодня Спартак-Динамо в Омске. Это да. Можно пенять на ворочика. Но не сегодня это точно.
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Ответ Владимир Худайбердыев
Ну это уже не серьёзно , Фёдоров . Это уже злоупотребление своим отношением к делу и болельщикам ЦСКА . Пока есть ещё игр 15 надо ставить другого , более заинтересованного к игре команды . Ты то кофе пьёшь во время игры , то ещё что то жуёшь при дачи интервью , это уже не тренер , Лучше уходи , Кубки не твоя заслуга , это Никитина Кубки .
правильно наружу 2купекнных подряд КГ с магниткой и акбарсом выходят
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Ответ Vagner01
Серёга неужели не видно что вся неуверенность идёт от вратаря? Когда у тебя за спиной пустые фактически ворота какой костяк тут поможет? Почему не взяли нормального кипера когда была такая возможность? Сколько можно уже верить в Федотова? Сегодня две из трёх чисто его ! Какие победы могут быть когда мы играем с пустыми воротами?
полностью согласен, безобразно играет Федотов, сдулся совсем после армии.
лучше уж молодого Гамзина ставить, он по-любому надёжнее играет!
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Ответ Empress
Короли 7 места! Да поменяй ты уже Нестерова! Из него капитан никакущий! Эти деревяшки типа Дыбленко, Окулова, Каменева, Слепышева долго еще будут мозолить глаза? Скоро никто не придет на матч, тогда может Вы задумаетесь, что происходит. Дайте другим проявить себя!
Другим это кому? У нас нет 20 составов как у ски! Когда их из за травм не было что то я побед не увидел!
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Ответ Vagner01
Другим это кому? У нас нет 20 составов как у ски! Когда их из за травм не было что то я побед не увидел!
По мне Диц, Полтапов, Карнаухов, Соркин норм! Но Диц вроде на травме. А этих уже по другим клубам пора отправлять. У них нет игры и не будет. Химия имеет свойство заканчиваться.
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Ответ Empress
По мне Диц, Полтапов, Карнаухов, Соркин норм! Но Диц вроде на травме. А этих уже по другим клубам пора отправлять. У них нет игры и не будет. Химия имеет свойство заканчиваться.
Не соглашусь! У меня другое мнение!
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Ответ Vagner01
Не соглашусь! У меня другое мнение!
Ну тут каждый со своим мнением)
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Ответ Empress
Ну тут каждый со своим мнением)
Это так!
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Ответ Ковид 07.10.52
Поплыл тренер..., а Федотов мстит за то, что в армию сослали, а потом и в НХЛ не пустили.
И правду говорят, что ковид влияет на мозг.
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Ответ Диандерталец
Наоборот же работает. Чем больше времени в атаке проводишь, тем меньше приходится обороняться и соответственно пропускать. Вот ЦСКА сегодня ушли в атаку после первого периода и не пропустили больше за игру(пустые ворота не в счёт). Но в атаке то они ничего не создали. Так что тут явно проблема в атаке больше, чем в воротах. Понимаю на 2:3 бы сыграли или ещё пустили, но нет же.
Так вот они так и начинают отбиваться в начале игры из за неуверенности сзади! А потом когда мешок Ваня напропускает уже терять нечего и идут вперёд! Вот сегодня две из трёх он обязан был брать!
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Ответ T0ughguy
он должен уйти за жевачку или кофе?
За игру команды , которой нет на протяжении сезона .
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Ответ Владимир Худайбердыев
Ну это уже не серьёзно , Фёдоров . Это уже злоупотребление своим отношением к делу и болельщикам ЦСКА . Пока есть ещё игр 15 надо ставить другого , более заинтересованного к игре команды . Ты то кофе пьёшь во время игры , то ещё что то жуёшь при дачи интервью , это уже не тренер , Лучше уходи , Кубки не твоя заслуга , это Никитина Кубки .
А что, Федоров на лёд выходит??
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Цска может играть только в биться-бороться.
Но для этого нужна хорошая физическая форма.
Но ее нет с начала сезона. Поэтому у них вот так и получается.
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Ответ Владимир Худайбердыев
Ну это уже не серьёзно , Фёдоров . Это уже злоупотребление своим отношением к делу и болельщикам ЦСКА . Пока есть ещё игр 15 надо ставить другого , более заинтересованного к игре команды . Ты то кофе пьёшь во время игры , то ещё что то жуёшь при дачи интервью , это уже не тренер , Лучше уходи , Кубки не твоя заслуга , это Никитина Кубки .
Какого Никитина? Много он их с проводниками взял? Что за чушь! Это кубки Федорова и только его! Ну и команды !
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Ответ Грегори Хауз
звучит крайне жалко и не убедительно. Так может и в прошлом сезоне не костяк то все вытягивал, а "иные" средства?
На "иных средствах" далеко не уедешь...🤡 А "факт" их наличия ещё нужно доказать. "Костяк" же элементарно потерял мотивацию после двух кубков подряд!
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