Федоров после 1:4 с «Авангардом»: «Опытный костяк ЦСКА не справляется с ведущей ролью. Бойцовских качеств не хватает»

Сергей Федоров подвел итоги матча с «Авангардом» (1:4).

«Безобразное начало с нашей стороны. Голы, которые мы пропустили… Игроки были на своих местах, но этого оказалось мало. « » с победой, с таким соперником так не начинают. Во втором периоде что-то мы показали, но забили только один гол.

В третьем – всего один голевой момент, но этого мало для победы, для сегодняшнего вечера. Опытный наш костяк не справляется с ведущей ролью, бойцовских качеств нам не хватает.

Предстоит работа такого плана, где мы должны понять, кто будет биться и добиваться результата», – сказал тренер .